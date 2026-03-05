Splendida Cornice stasera su Rai 3: Susan Sarandon e gli altri ospiti del 5 marzo

Tra collegamenti internazionali, musica, danza e arte, stasera Splendida Cornice porta Rai Cultura nelle case degli spettatori con Susan Sarandon e Matilda De Angelis.

Ritorna stasera giovedì 5 marzo alle 21.20 su Rai 3 l'appuntamento con Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. La nuova puntata promette emozioni e sorprese con ospiti d'eccellenza dal mondo del cinema, della musica e della cultura.

Susan Sarandon da New York: cinque volte candidata all'Oscar

In collegamento da New York, la star internazionale Susan Sarandon, cinque volte candidata al Premio Oscar e vincitrice di una statuetta per Dead Man Walking, racconterà il suo percorso cinematografico e i progetti futuri. In studio sarà presente Matilda De Angelis, protagonista del film La lezione, pronta a condividere curiosità e retroscena del set.

Musica dal vivo con Ditonellapiaga e le Bambole di Pezza

Non mancheranno le personalità italiane più amate: Linus, conduttore radiofonico e sostenitore della campagna Dynamo Camp, la giornalista Giovanna Botteri, e la cantante Syria, che si esibirà dal vivo con il brano Per sempre boh. La musica continuerà con due protagonisti di Sanremo 2026: Ditonellapiaga che canteranno sulle note di Che fastidio insieme a Geppi Cucciari, e le Bambole di Pezza. I ballerini Jari Boldrini, Maurizio Giunti, Andrea Palumbo, Giulia Mureddu e Valentina Squarzoni interpreteranno le sonate di Bach.

Ditonellapiaga si esibisce sulle note di Che fastidio! a Sanremo 2026

Ospiti speciali tra cultura e media

La puntata vedrà anche interventi da Roma con Lillo Petrolo e Stefano Mancuso, conduttori di La pelle del mondo, nuovo programma di Rai Cultura in onda da venerdì 6 marzo in prima serata su Rai 3. Da Ovindoli ci saranno Paride Vitale e Beatrice Tassone, impegnati nelle Olimpiadi Speciali. A completare il quadro, la partecipazione di Zena Vanacore, interprete della Lingua dei Segni Italiana, e della signora Gianna Pratesi, 105 anni - vista sul Palco dell'Ariston. A seguire gli interventi degli attori Davide Paniate, Gianni Cinelli e Massimo De Lorenzo e del conduttore Edoardo Camurri.

Esperti e confronto in studio con il pubblico

Come di consueto, il confronto in studio sarà animato dal pubblico, con il supporto degli esperti Amalia Ercoli Finzi, Giuseppe Antonelli ed Ester Viola. La puntata offrirà anche reportage d'arte di Alessandro Arcodia, l'"Agenda Mercadini" di Roberto Mercadini e le esibizioni della band guidata da Nicola "Ballo" Balestri.