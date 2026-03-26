Splendida Cornice stasera su Rai 3: Noemi e gli altri ospiti del 26 marzo

Vittoria Puccini, la Gialappa's Band, Noemi e Andrea Sarri animano la puntata di Splendida Cornice, tra spettacolo dal vivo, arte visiva e approfondimenti culturali.

Torna questa sera, giovedì 26 marzo, in prima serata alle 21.20 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari. Oltre due ore di cultura, ironia e satira, tra divulgazione e buon intrattenimento, in un viaggio originale che unisce approfondimento e leggerezza.

Ospiti di Splendida Cornice del 26 marzo

Tra gli ospiti della puntata ci saranno Vittoria Puccini, protagonista del nuovo film di Carlo Verdone, Scuola di seduzione. la Gialappa's Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin. E ancora Isabella Ragonese e Corrado Fortuna, protagonisti della commedia Il Dio dell'amore di Francesco Lagi; e i giornalisti Massimo Giannini, Beppe Severgnini e Lorenza Ghidini. La nostra recensione de Il Dio dell'Amore.

Musica, spettacolo e arte visiva

Non mancherà la musica dal vivo:

Noemi interpreterà uno dei suoi brani più amati

interpreterà uno dei suoi brani più amati Giuliano Palma renderà omaggio all'immenso Gino Paoli

renderà omaggio all'immenso Il giornalista e critico Nicolas Ballario presenterà approfondimenti sull'arte

presenterà approfondimenti sull'arte Andrea Sarri, primo ballerino dell'Opéra di Parigi, si esibirà in collegamento dal teatro parigino sulle note di Non, je ne regrette rien di Édith Piaf

Vittoria Puccini

Il pubblico protagonista

Come da tradizione, il pubblico sarà parte attiva della trasmissione: spettatori di ogni categoria sociale, dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo, si confronteranno con quattro esperti autorevoli:

Amalia Ercoli Finzi , prima ingegnera aerospaziale italiana

, prima ingegnera aerospaziale italiana Giuseppe Antonelli , linguista

, linguista Ester Viola , avvocata civilista

, avvocata civilista Carlo Boracchi, psicologo e psicoterapeuta

Rubriche e performance dal vivo: arte, musica e intrattenimento

Supervisione ortografica di Andrea Maggi

Reportage d'arte a cura di Alessandro Arcodia

La band dal vivo guidata da Nicola "Ballo" Balestri con: Davide Angelica (basso), Tommaso Ruggiero (batteria), Daniele D'Alessandro (tastiera e clarinetto)

Dove vedere Splendida Cornice in tv e in streaming

Il programma condotto da Geppi Cucciari andrà in onda stasera, giovedì 26 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 3. Splendida Cornice sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere lo show in qualsiasi momento.