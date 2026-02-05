Splendida Cornice stasera in TV su Rai 3: Nino D’Angelo e gli altri ospiti del 5 febbraio

Stasera, giovedì 5 febbraio alle 21.20 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, torna in prima serata Splendida Cornice, il programma di Geppi Cucciari dove divulgazione, ironia e satira si intrecciano con musica, arte e curiosità. Tra gli appuntamenti della puntata, performance dal vivo e collegamenti speciali dalla Basilica Palladiana di Vicenza.

Ospiti e performance dal vivo

La musica dal vivo torna a Splendida Cornice, Nino D'Angelo, icona della musica popolare, si esibirà con uno dei suoi brani più amati, Nu Jeans e 'na maglietta tratto dall'omonimo album del 1982 e del musicarello dell'anno successivo. Spazio anche all'attore Giuseppe Battiston, protagonista del nuovo film Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese. La nostra recensione del film(e irresistibile).

Alberto Fortis

Spazio poi al cantautore Alberto Fortis, che insieme a Geppi Cucciari proporrà una speciale performance sulle note di Milano e Cortina. In studio saranno presenti anche Paolo Kessisoglu, comico e attore, la ballerina e coreografa ungherese Susanna Egri, lo storico dell'arte Jacopo Veneziani e la conduttrice televisiva Gabriella Golia.

Dalla Basilica Palladiana di Vicenza, in collegamento per la mostra Olimpichetto. Il ritorno di un ambasciatore, interverrà l'esperto di arte contemporanea Nicolas Ballario.

Locandina di Splendida cornice

Il pubblico e gli esperti: il cuore del dibattito

Come da tradizione, il coinvolgimento del pubblico resta uno degli elementi distintivi del programma. Spettatori autocertificati, dai baristi agli "angeli del multitasking", prenderanno parte attivamente al confronto con gli ospiti presenti in studio. A guidare il dibattito ci sarà un gruppo di esperti: Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell'ingegneria aerospaziale, il linguista Giuseppe Antonelli, l'avvocata civilista Ester Viola e lo psicoterapeuta Stefano Bartoli.

Musica, arte e rubriche per una serata completa

La puntata sarà arricchita dalla supervisione ortografica di Andrea Maggi, dai reportage d'arte di Alessandro Arcodia e dall'immancabile rubrica "Agenda Mercadini", raccontata da Roberto Mercadini. Le performance dal vivo saranno accompagnate dall'autoradio del programma e dalla band guidata da Nicola "Ballo" Balestri, storico bassista dei Lùnapop, con Davide Angelica alla chitarra, Tommaso Ruggiero alla batteria e Daniele D'Alessandro a tastiera e clarinetto.

Dove vedere Splendida Cornice in tv e in streaming

Il programma condotto da Geppi Cucciari andrà in onda stasera, giovedì 5 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 4. Splendida Cornice sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere il lungometraggio in qualsiasi momento.