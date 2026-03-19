Splendida Cornice stasera su Rai 3: Milly Carlucci e gli altri ospiti del 19 marzo

Torna questa sera, giovedì 19 marzo, in prima serata su Rai 3, Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. Un nuovo appuntamento all'insegna del mix vincente tra divulgazione e intrattenimento, cifra distintiva dello show.
Ospiti Speciali di Splendida Cornice: Milly Carlucci e The Jackal
Tra gli ospiti più attesi della puntata spicca Milly Carlucci, pronta a tornare su Rai 1 con lo storico Canzonissima da sabato 21 marzo. Spazio anche alla comicità dei The Jackal - con Fru, Aurora Leone, Ciro Priello e Martina Tinnirello - impegnati nella conduzione del nuovo show Stasera a letto tardi su Rai 2.
Musica dal vivo a Splendida Cornice: Dargen D'Amico, Limahl e L'Antidote
Sul palco musicale della serata arriveranno:
- Dargen D'Amico, reduce dall'ultimo Festival di Sanremo, con il nuovo album Doppia mozzarella, che contiene il brano presentato alla kermesse canora;
- Limahl, celebre per The NeverEnding Story, singolo del 1984, tema della colonna sonora del film La storia infinita;
- il trio internazionale L'Antidote con il brano Pomegranate.
Cultura e approfondimento: scrittori, storici e giornalisti
Non mancheranno gli ospiti dal mondo della cultura: lo scrittore Paolo Di Paolo, lo storico dell'arte Jacopo Veneziani e il giornalista Ettore Andenna, noto per Giochi senza Frontiere.
In collegamento da Londra interverrà l'attore palestinese Motaz Malhees, tra gli interpreti del film La voce di Hind Rajab, vincitore del Leone d'Argento alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e recentemente escluso dagli Oscar. La nostra recensione di La voce di Hind Rajab.
Pubblico e esperti: il valore interattivo di Splendida Cornice
Come da tradizione, il pubblico sarà protagonista attivo, affiancato da quattro esperti autorevoli:
- Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana;
- Giuseppe Antonelli, linguista;
- Ester Viola, avvocata civilista;
- Alberto Penna, psicologo e psicoterapeuta.
Rubriche e performance dal vivo: arte, musica e intrattenimento
La puntata sarà arricchita da:
- la supervisione ortografica di Andrea Maggi;
- i reportage d'arte di Alessandro Arcodia;
- la rubrica "Agenda Mercadini" di Roberto Mercadini;
- la musica dal vivo della band guidata da Nicola Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.
Dove vedere Splendida Cornice in tv e in streaming
Il programma condotto da Geppi Cucciari andrà in onda stasera, giovedì 19 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 3. Splendida Cornice sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere lo show in qualsiasi momento.