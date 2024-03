Splendida Cornice, stasera su Rai 3 con Geppi Cucciari: ospiti e anticipazioni della puntata del 7 marzo

Stasera, 7 marzo, alle 21:20 su Rai 3 torna Splendida Cornice, il format di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. Nel corso del programma gli spettatori saranno immersi in un mix avvincente di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione e satira. Tra gli ospiti di questa sera Alessandro Borghi e Marco D'Amore.

Splendida Cornice

Splendida cornice si propone di esplorare le sfaccettature più sorprendenti e significative delle espressioni artistiche, dando un meritato riflettore a piccole perle di ogni forma d'arte.

Anticipazioni del 7 marzo

Splendida Cornice torna con una nuova puntata ricca di ospiti del mondo del cinema e della musica. Il primo ospite di Geppi Cucciari è Alessandro Borghi. L'attore torna sul piccolo schermo come protagonista di Supersex, la serie Netflix ispirata alla vita di Rocco Siffredi, in cui Borghi interpreta in noto pornoattore. La nostra recensione di Supersex.

In studio anche il regista - oltre che interprete - Marco D'Amore al cinema con il film Caracas, adattamento cinematografico del romanzo Napoli ferrovia di Ermanno Rea. La nostra recensione di Caracas.

Caracas: la nostra spiegazione del film di Marco D'Amore con Toni Servillo

E ancora Emanuela Fanelli tra le protagoniste di Un altro Ferragosto, ultimo film di Paolo Virzì, sequel dell'acclamato Ferie d'agosto del 1996, col quale il regista vinse il David di Donatello per il miglior film.

A Splendida Cornice anche il regista Gabriele Salvatores con il libro Lasciateci perdere, Valeria Golino, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase in tour con lo spettacolo teatrale "Delirio a Due" e il critico cinematografico Gianni Canova

In collegamento, la signora Maria Ghisu e l'artista Michelangelo Pistoletto.

Per il consueto spazio dedicato alla musica ci saranno Enzo Gragnaniello e M'Barka Ben Taleb, il cantante napoletano e l'artista tunisina hanno collaborato numerose volte.

Lo studio del programma di Geppi Cucciari

Come nella scorsa edizione, il pubblico è formato da spettatori selezionati: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo.

Oltre a loro ci saranno i competenti Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli e lo psicologo, pedagogo e psicoterapeuta Giorgio Nardone.

Dove vedere Splendida Cornice

Splendida Cornice va in onda ogni giovedì in prima serata alle 21:20 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.