Splendida Cornice, stasera su Rai 3 con Geppi Cucciari: ospiti e anticipazioni della puntata del 15 febbraio

Stasera, 15 febbraio, alle 21:20 su Rai 3 torna Splendida Cornice, il format di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. Nel corso del programma gli spettatori saranno immersi in un mix avvincente di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione e satira. La puntata di questa sera è dedicata al mondo del cinema e della musica.

Splendida Cornice

Splendida cornice si propone di esplorare le sfaccettature più sorprendenti e significative delle espressioni artistiche, dando un meritato riflettore a piccole perle di ogni forma d'arte.

Anticipazioni del 15 febbraio

Dopo la pausa sanremese, Splendida Cornice torna con una nuova puntata ricca di ospiti del mondo del cinema e del mondo musicale. Geppy Cucciari accoglierà nel suo studio Violante Placido e Alba Rohrwacher, ieri nelle sale è uscito il suo ultimo film Finalmente l'alba diretto da Saverio Costanzo, la nostra recensione di Finalmente l'alba.

E ancora Giuseppe Cederna, Brenda Lodigiani. E ancora Carlo Imperato star della serie Saranno famosi e Candace Bushnell autrice della rubrica prima e del libro poi Sex and City, nonché alter ego di Carrie Bradshow, icona della fortunatissima serie cult.

E inoltre, tanti ospiti musicali come Peppe Barra, Chiara Galiazzo, Carlo Centemeri, i Santi Francesi e la BabelNova Orchestra. Ma anche Elioenai Schirinzi Intimacy Cordinator e, in collegamento, il guardiano del faro di Genova.

Lo studio del programma di Geppi Cucciari

Come nella scorsa edizione, il pubblico è formato da spettatori selezionati: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo.

Oltre a loro ci saranno i competenti Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli e lo psicologo, pedagogo e psicoterapeuta Giorgio Nardone.

Dove vedere Splendida Cornice

Splendida Cornice va in onda ogni mercoledì in prima serata alle 21:20 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.