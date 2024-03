Splendida Cornice, stasera su Rai 3 con Geppi Cucciari: ospiti e anticipazioni della puntata del 28 marzo

Stasera, 28 marzo, alle 21:20 su Rai 3 torna Splendida Cornice, il format di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. Nel corso del programma gli spettatori saranno immersi in un mix avvincente di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione e satira. Tra gli ospiti di questa sera Dargen D'Amico e Linus.

Splendida Cornice

Splendida cornice si propone di esplorare le sfaccettature più sorprendenti e significative delle espressioni artistiche, dando un meritato riflettore a piccole perle di ogni forma d'arte.

Ospiti e anticipazioni del 28 marzo

Splendida Cornice torna con una nuova puntata ricca di ospiti del mondo della musica e dello spettacolo. In studio con Geppy Cucciari ci sarà Dargen D'Amico, protagonista di Sanremo 2024 con il brano Onda Alta e al centro delle polemiche dopo le sue dichiarazioni contro la guerra in Palestina.

Con la conduttrice ci sarà anche Pasquale di Molfetta, meglio conosciuto come Linus, tra i più noti deejay del panorama nazionale ora anche in veste di showman a teatro con lo spettacolo "Radio Linetti Live".

E ancora, il comico e musicista Carlo Amleto, il compositore Mauro Pagani, il conduttore radiofonico Giorgio Lauro e la batterista Julie Ant.

A seguire, il drammaturgo Davide Enea con un monologo tratto dal suo spettacolo "L'Abisso", Valentina Cicogna regista del documentario "Sconosciuti puri" e Jöel Dicker nelle librerie con con "Un animale selvaggio", il suo nuovo libro.

Azdyne Amimour, padre di una delle vittime della strage del 2015 al Bataclan, e Georges Salines, padre di uno dei terroristi della stessa strage. E infine, una performance classica tratta da "Lo Schiaccianoci" con l'Accademia Ucraina di Balletto.

Lo studio del programma di Geppi Cucciari

Come nella scorsa edizione, il pubblico è formato da spettatori selezionati: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo.

Oltre a loro ci saranno i competenti Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli e lo psicologo, pedagogo e psicoterapeuta Giorgio Nardone.

Dove vedere Splendida Cornice

Splendida Cornice va in onda ogni giovedì in prima serata alle 21:20 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.