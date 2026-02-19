Splendida Cornice stasera su Rai 3: Fabrizio Gifuni e tutti gli ospiti di Geppi Cucciari

Questa sera alle 21.20 su Rai 3, Geppi Cucciari conduce Splendida Cornice con Fabrizio Gifuni, Ambra Angiolini e altri ospiti. Tra musica, danza e collegamenti straordinari, la serata unisce cultura e intrattenimento.

Si rinnova l'appuntamento con Splendida Cornice: questa sera giovedì 19 febbraio, alle 21.20 su Rai 3, il programma di Rai Cultura torna a intrecciare sapere e leggerezza in una formula originale e coinvolgente. Con la conduzione di Geppi Cucciari, la serata si sviluppa in un racconto televisivo vivace e raffinato. Tra gli appuntamenti della puntata, performance dal vivo e collegamenti speciali con un campione dell'ippica.

Chi sono gli ospiti della puntata di Splendida Cornice di stasera

Tra gli ospiti di questa nuova puntata ci saranno Fabrizio Gifuni, protagonista della serie Portobello (la recensione dei primi episodi) disponibile in streaming su HBO Max a partire dal 20 febbraio, e Ambra Angiolini, che, in omaggio a Dario Fo, si esibirà in compagnia di Geppi Cucciari sulle note di Su, cantiam.

Presenti anche la scrittrice Barbara Alberti e il musicista Lino Patruno, protagonista di un momento musicale insieme agli ex Piccoli Cantori di Milano con la sigla di Portobello. In collegamento interverrà Davide Iodice, mentre da Eboli ci sarà un incontro fuori dagli schemi con Varenne, il leggendario campione del trotto, unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di Cavallo dell'anno in tre differenti Stati (Italia, Francia e Stati Uniti).

Portobello: Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora con il celebre pappagallo della serie di Marco Bellocchio

Performance dal vivo e arte in studio

Spazio alle performance dal vivo con il coreografo Virgilio Sieni e i ballerini Jari Boldrini, Maurizio Giunti, Andrea Palumbo, Giulia Mureddu e Valentina Squarzoni, che interpreteranno le Sonate di Bach. Come da tradizione, il confronto in studio sarà animato dal pubblico autocertificato nelle più diverse categorie sociali - dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo - in dialogo con gli ospiti presenti.

Il gruppo di esperti e le rubriche del programma

A guidare la discussione un gruppo di esperti: Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell'ingegneria aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l'avvocata civilista Ester Viola e la psicologa Ameya Gabriella Canovi. A completare la puntata, la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d'arte curati da Alessandro Arcodia.

E ancora la rubrica Agenda Mercadini raccontata da Roberto Mercadini e, per accompagnare le performance dal vivo, l'inconfondibile autoradio del programma insieme alla band di Nicola "Ballo" Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, e alla tastiera e clarinetto Daniele D'Alessandro.