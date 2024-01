Splendida Cornice con Geppi Cucciari stasera su Rai 3: ospiti e anticipazioni della puntata del 18 gennaio

Stasera, 18 gennaio 2024, alle 21:20 su Rai 3 torna Splendida Cornice, il format di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. Nel corso del programma gli spettatori saranno immersi per due ore e mezza in un mix avvincente di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione e satira. La puntata sarà dedicata ai 70 anni della Rai: gli ospiti e le anticipazioni.

Splendida Cornice

Splendida cornice si propone di esplorare le sfaccettature più sorprendenti e significative delle espressioni artistiche, dando un meritato riflettore a piccole perle di ogni forma d'arte. Queste opere, spesso trascurate, sono pronte a catturare l'attenzione e incuriosire il pubblico, che potrà osservarle con uno sguardo talvolta divertito, talvolta complice, ma sempre intrinsecamente curioso.

Anticipazioni del 18 gennaio

Gli ospiti della prima puntata di Splendida cornice dedicata ai settant'anni della Rai saranno:

Fabio Caressa

Sergio Castellitto

Carlo Cracco

Emanuela Fanelli

Valerio Lundini

Benedetta Parodi

Pino Strabioli

Jasmine Trinca

Gli intermezzi musicali di Elio e Le Storie Tese, Elisabetta Viviani e il Maestro Remo Anzovino, il pianista Mattew Lee, oltre all'Orchestra Sinfonica Nazionale Rai guidata dal maestro Pietro Mainiti. In studio, con esibizioni live, anche la band di Nicola "Ballo" Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

E ancora lo scrittore e regista Vito Molinari, il designer Takahide Sano, il giornalista Tommaso Cherici e una performance della Compagnia di danza acrobatica Kataklò.

Lo studio del programma di Geppi Cucciari

Come nella scorsa edizione, il pubblico è formato da spettatori selezionati: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo.

Oltre a loro ci saranno i competenti Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli e lo psicologo, pedagogo e psicoterapeuta Giorgio Nardone.

E ancora: la professoressa di cultura e letteratura giapponese Giulia Scrolavezza e Andrea Maggi, il professore d'italiano de Il Collegio, Roberto Mercadini con le sue pillole di conoscenza e Piero Dolfres con la rubrica letteraria.

Dove vedere Splendida Cornice

Splendida Cornice andrà in onda stasera 18 gennaio, su Rai 3 in prima serata alle 21:20 e in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.