Spin Me Round: Alison Brie vive esperienze inaspettate in Italia nel trailer del film

Alison Brie è la protagonista della commedia Spin Me Round, film ambientato in Italia di cui online è stato condiviso il trailer in attesa del debutto previsto nelle sale americane il 19 agosto.

Nel video si vede quello che accade alla protagonista quando ottiene la possibilità di compiere un viaggio in Italia.

Al centro della trama di Spin Me Round c'è Amber, interpretata da Alison Brie, che lavora come manager di un fast food della catena Tuscan Grove e vince una trasferta pagata dall'azienda in Italia. Insieme ad alcuni dei suoi colleghi (parti affidate a Molly Shannon, Zach Woods, Tim Heidecker e Debby Ryan), la giovane frequenta seminari e incontri di lavoro. Amber, inoltre, ha un debole per il fondatore del franchise, Nick Martucci (Alessandro Nivola). L'assistente di Nick, Kat (Aubrey Plaza), entra in scena condividendo un segreto su Nick, situazione che porta a caos e catastrofi.

Alison Brie ha scritto la sceneggiatura della commedia insieme al regista Jeff Baena, con cui ha già collaborato in occasione di Little Hours e Horse Girl.