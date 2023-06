Spike Jonze al lavoro su una serie fantascientifica per Netflix: Joaquin Phoenix in trattative

Joaquin Phoenix sarebbe in trattative per tornare a collaborare con il regista dopo la loro esperienze in Lei - Her.

Secondo quanto riportato sul sito World of Reel, Spike Jonze sarebbe al lavoro su una serie fantascientifica per Netflix e che Joaquin Phoenix sarebbe in trattative per la parte da protagonista.

Il sito riporta anche un'altra indiscrezione, che arriva direttamente dal noto scooper Daniel Richtman (solitamente affidabile), secondo cui Jonze sarebbe parallelamente al lavoro anche su un altro progetto, sempre per Netflix, e basato sull'album degli Arcade Fire, The Suburbs.

Il regista e la band canadese nel 2013 unirono le forze, con il primo che diresse il videoclip di Afterlife e i secondi che realizzarono la colonna sonora di Lei, che ad oggi rimane l'ultimo lungometraggio di finzione diretto da Jonze per il cinema. I suoi ultimi lavori come regista sono stati lo special comedy Aziz Ansari: Right Now e il documentario Beastie Boys Story uscito su Apple TV+ nel 2020.

Spike Jonze: che delirio lo spot del profumo con Margaret Qualley

Recentemente, lo abbiamo visto come attore nel film Babylon. Se le trattative con Phoenix dovessero andare in porto, i due tornerebbero a collaborare esattamente dieci anni dopo l'uscita di Lei.