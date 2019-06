Spider-Man Vs Mysterio: ecco il volume antologico di Panini Comics!

Spider-Man vs. Mysterio è una raccolta dei più epici scontri tra Spider-Man e Mysterio dagli anni '60 ad oggi, un'antologia a fumetti raccolta da Panini Comics con racconti completi in grado di ripercorrere e documentare le apparizioni del super criminale in diversi momenti della vita dell'Arrampicamuri, costretto a scontrarsi con lui fin dai tempi dell'università.

Gli episodi antologizzati, disponibili in concomitanza con l'uscita nelle sale di Spider-Man: Far From Home (nelle sale da mercoledì 10 luglio), sono firmati da alcuni dei più talentuosi e brillanti autori di Spider-Man, tra cui gli scrittori Stan Lee, Tom DeFalco e Dan Slott e i disegnatori John Romita Sr., Lee Weeks e Marcos Martín.

Spider-Man Far From Home, Mysterio in azione in una scena

Quentin Beck, in arte Mysterio, ex stuntman e tecnico degli effetti speciali dedito al crimine, nasce dalla fantasia di Stan Lee e Steve Ditko e appare per la prima volta su Amazing Spider-Man n. 13 nel 1964. Pur non avendo super poteri, si rivela ben presto un temibile avversario, in grado di replicare con tecniche illusionistiche i poteri di Spider-Man e surclassarlo facilmente con trucchi scenici a base di fumo e specchi. Un villain all'altezza del soprannome di Maestro delle Illusioni, che con improvvise sparizioni, morti apparenti e imprevedibili colpi di scena ha contribuito a stravolgere la vita di più di un super eroe, senza mai scomparire veramente.