Spider-Man e lo smart working: anche i supereroi in quarantena in questa fanart ricondivisa anche da Jon Watts, il regista dei film di Spider-Man.

Spidey resta a casa e studia (o lavora) da li. Anche i supereroi rispettano la quarantena e si adattano a fare smartworking a casa nella fanart ricondivisa dal regista del MCU, Jon Watts.

"Rimanete tutti al sicuro!!" ricorda Watts nella caption del suo ultimo post di Instagram.

Il poster fan made (realizzato da @dorklordcollectibles) mostra un amichevole Spider-Man di quartiere alle prese con lo smart working (o smart studying), proprio come indicato in un periodo d'emergenza come questo che stiamo affrontando al momento, dove regna sovrano l'invisibile nemico di nome Coronavirus, per citare le parole del Presidente francese Macron.

Intanto, a proposito di Uomo Ragno, fino al 26 marzo sarà disponibile su Sky il canale interamente dedicato all'eroe Marvel, Sky Cinema Spider-Man, dove troverete tutti i lungometraggi realizzati negli ultimi anni con lui come protagonista, dal primo Spider-Man di Raimi a Spider-Man Far From Home, diretto proprio da Jon Watts.