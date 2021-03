Spider-Man: No Way Home: Tom Holland mostra gli addominali per la fine delle riprese

In occasione dell'ultimo giorno di riprese di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland ha pubblicato su Instagram una foto in cui mostra il fisico scolpito e gli addominali.

Tom Holland ha pubblicato sulle sue storie di Instagram una foto in cui ha messo in mostra il suo fisico scultoreo e gli addominali con l'obiettivo di festeggiare l'ultimo giorno di riprese per Spider-Man: No Way Home.

La foto in questione è stata lanciata da Tom Holland in occasione della fine del periodo di riprese di Spider-Man: No Way Home ed è stata accompagnata dalla seguente dichiarazione: "Non posto mai robaccia del genere ma è l'ultimo giorno di riprese quindi chi se ne frega! Grazie a Duffy Gaver per aver reso migliore questo lavoro. Ti voglio bene, amico mio". La storia condivisa da Holland mostra il suo fisico scolpito e scultoreo come i suoi fan non lo avevano mai visto.

Spider-Man: No Way Home inizia in corrispondenza del finale di Spider-Man: Far From Home. Nel film precedente, Quentin Beck/Mysterio rivelava al mondo la vera identità di Spider-Man. Sulla base del materiale virale fuoriuscito dal set, sembrerebbe assodato il ritorno di Jake Gyllenhaal nei panni del villain. A quanto pare, oltre a seguire i tentativi di Peter Parker di ripulire il suo nome, il film focalizzerebbe la sua attenzione anche su una serie di connessioni con Spider-Man - Un nuovo universo. Il progetto, inoltre, vedrà la partecipazione nel cast di Jamie Foxx nei panni di Electro, Alfred Molina in quelli di Doc Ock e, molto probabilmente, anche di Willem Dafoe in quelli di Goblin. Per lanciare Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Benedict Cumberbatch potrebbe prendere parte all'ultima installazione in solitaria del franchise su Spider-Man.

Secondo quanto riportato da CBR, inoltre, una sequenza del film mostrerebbe Peter Parker durante un processo in un'aula di tribunale. A difenderlo nei panni del suo legale sarebbe Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox, che, in questo modo, debutterebbe ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe. Diretto da Jon Watts, Spider-Man: No Way Home sarà distribuito nei cinema a partire dal prossimo 17 dicembre.