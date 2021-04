Spider-Man fa "litigare" Fedez e suo figlio Leone: "Non riesco a spiegartela questa cosa..."

Fedez e Leone litigano per colpa di Spider-Man: il primogenito del rapper non ha preso bene il fatto che il padre non sia riuscito a spiegargli perché il pupazzetto della collezione Spider Man 2099 è diverso dagli altri Fiaderman (lui così chiama Spider-man) che aveva.

Fedez è un appassionato di supereroi, in particolare di Spider-Man, come ogni padre il rapper sta provando a trasmettere la sua passione al figlio. Dopo la parentesi sanremese Fedez ha scoperto che Batman ha superato L'Uomo Ragno nel cuore del figlio ed ora sta provando a ristabilire le giuste priorità.

Pochi giorni fa Fedez si è servito della complicità di Alex Polidori, doppiatore italiano di Spider-man, l'attore ha mandato un vocale a Leone fingendosi Spider-Man e mettendolo in guardia su Batman di cui "non ci si può fidare". Ma per il momento l'eroe di Gotham City è ancora avanti nelle preferenze del primogenito di Fedez e Chiara Ferragni.

In questi giorni Fedez ha regalato al figlio un pupazzetto della collezione Spider Man 2099, una versione futuristica del supereroe che però al piccolo Leone non è piaciuta, come il rapper ha documentato nelle sue Instagram stories. Leone dopo aver visto il pupazzetto ha notato la differenza e ha detto "Questo si chiama 2099 non è Fiaderman". Fedez ha provato a spiegargli la differenza, senza molto successo: "è come quando tu sarai grande, è Spider Man del 2099. Non riesco a spiegarti questa cosa del futuro...". Il piccolo, che da poco non è più figlio unico avendo Chiara Ferragni partorito Vittoria, secondogenita dei ferragnez, si è indispettito per la mancanza di spiegazione del padre e si è messo 'faccia al muro'. Fedez ha provato a recuperare scusandosi "va bene, non è Spider Man. Mi sono spiegato male", ma leone non lo ha perdonato e gli ha risposto "Malissimo", con una faccia imbronciata che ha già fatto il giro del web.