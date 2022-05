Spider-Man in versione splatter? Esiste grazie a questo video fanmade

E se i salvataggi di Spider-Man - quale che sia la versione che vogliamo prendere in considerazione - non fossero andati a buon fine? E se anche quelli mancati avessero avuto un esito ancora più macabro? Questo video realizzato da un fan ci mostra come sarebbe potuta andare se la parola d'ordine nel realizzare le varie saghe cinematografiche dell'arrampicamuri Marvel fosse stata "splatter".

È diventato ormai virale questo "rifacimento in stile Tarantiniano" di svariati momenti chiave delle pellicole con protagonisti Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, dove l'amichevole Spider-Man di quartiere cerca di evitare la catastrofe di turno solo per poi finire spiaccicato al suolo, senza gambe e braccia o trinciato da un'elica.

Queste tante altre altre scene un tantino raccapriccianti ci vengono mostrate nel video segnalato anche da Comicbook, che era già stato realizzato nel 2021, ma che è recentemente stato riadattato e ripubblicato, e che ora vi capiterà sicuramente di trovarvi davanti in homepage su qualche social.

E se pensate che questo viaggio nel Multiverso dello splatter ci viene gentilmente offerto dal nostro agente della TVA preferito, il Mobius di Owen Wilson... Non ci resta che dire "Wow!", no?