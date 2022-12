Spider-Man: due concept art ci mostrano come l'avrebbe realizzato James Cameron

Negli anni '90, ancor prima della celebre trilogia realizzata da Sam Raimi, James Cameron aveva intenzione di anticipare i tempi con un lungometraggio dedicato a Spider-Man. Ora sono spuntati sul web due concept art dedicati a questo progetto che non ha mai visto la luce.

In base quello che sappiamo fino ad ora, al centro di questo Spider-Man avremmo visto il Peter Parker di Leonardo DiCaprio affrontare Electro e Sandman. Si sarebbe trattato di una storia legata alla morale del nostro protagonista, tentato ad unirsi coi suoi celebri antagonisti formando un'alleanza duratura con loro.

Il web ha ripagato la nostra curiosità con due concept art (per gentile concessione di "Tech Noir - The Art of James Cameron") attraverso cui possiamo dare un'occhiata al supereroe e al modo in cui il regista stava concependo la sua identità estetica. Da una parte, quindi, lo vediamo nel suo classico costume che richiama la bandiera americana, mentre dall'altra in una strana versione "alternativa" o colorata diversamente.

Cosa avremmo visto nello Spider-Man di James Cameron

Resta comunque il dubbio e un certo rammarico nei confronti di questo lavoro mai andato in porto: abbiamo perso l'occasione di vedere Leonardo DiCaprio nei panni di Spider-Man.