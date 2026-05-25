Spider-Man: Brand New Day, un video online mostra in azione i villain

Una featurette di Spider-Man: Brand New Day è apparsa online regalando ai fan qualche nuova immagine in anteprima di una sequenza d'azione in cui appare una misteriosa villain.

Il filmato condiviso sui social mostra infatti il regista Destin Daniel Cretton mentre spiega in che modo si è svolta la collaborazione con ScreenX e il team della società, permettendo agli spettatori di vedere alcuni secondi di uno spettacolare scontro.

Le anticipazioni sui villain

Grazie alle immagini condivise online, i fan della Marvel sanno che in Spider-Man: Brand New Day ci saranno alcuni membri dell'organizzazione criminale la Mano, apparsa per la prima volta tra le pagine dei fumetti di Daredevil nel 1981.

Nella featurette si può ora vedere che alla guida del gruppo che dovrà affrontare Peter Parker ci sarà una leader, la cui identità non è ancora stata rivelata. Nel corso degli anni, la Mano è stata guidata da personaggi come Lady Bullseye, Elektra, Betsy Braddock, e Scarlet Samurai, ovvero Mariko Yashida.

Per ora, tuttavia, non si può che attendere per scoprire chi sarà la nemica dell'Uomo Ragno nella nuova avventura cinematografica.

Nel film, che si collega al finale di Daredevil: Rinascita 2, finale shock, Spider-Man dovrà inoltre affrontare Hulk (ruolo affidato a Mark Ruffalo che ha condiviso ), portando il giovane supereroe a unire le forze con Frank Castle/The Punisher per fermarlo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il cast di Spider-Man: Brand New Day

Il film con star Tom Holland nei panni di Peter Parker uscirà nelle sale italiane il 29 luglio 2026, con ben due giorni d'anticipo sull'uscita americana.

Nel cast ci sono inoltre Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Tramell Tillman e Michael Mondo.

La sceneggiatura del film, in arrivo nei cinema di tutto il mondo durante l'estate, è stata scritta dagli sceneggiatori Chris McKenna & Erik Sommers.

Nel team della produzione ci sono Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad, Rachel O'Connor, Louis D'Esposito e David Cain.