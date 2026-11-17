Peter Parker torna al cinema, questa volta con qualche minuto in più. Spider-Man: Brand New Day avrà una versione estesa distribuita nelle sale dal 4 dicembre 2026, con materiale che non aveva trovato spazio nel montaggio arrivato nei cinema lo scorso luglio. La notizia del nuovo passaggio sul grande schermo circolava già dalla fine di settembre, ma adesso Sony ha fissato la data ufficiale. Per acquistare i biglietti bisognerà invece attendere il 19 novembre. Tra le aggiunte più interessanti potrebbe esserci anche una presenza che i fan del Marvel Cinematic Universe aspettavano da tempo: Rosario Dawson nei panni di Claire Temple, conosciuta anche come Night Nurse. L'attrice aveva infatti rivelato durante un incontro con i fan di Daredevil, lo scorso agosto, di aver girato un cameo per il film. La scena, tuttavia, era stata eliminata dalla versione distribuita nelle sale.

Rosario Dawson torna nell'MCU con Claire Temple?

Dawson ha raccontato di aver scoperto il taglio in modo piuttosto deludente. Aveva già preparato un post social con alcune immagini dal dietro le quinte, desiderosa di condividere la propria partecipazione al film. L'entusiasmo era legato anche a una coincidenza personale: in uno dei nuovi fumetti, un giovane Spider-Man parla con Daredevil e frequenta la PS19 del Lower East Side, la stessa scuola elementare in cui era andata l'attrice. "Il mio post era già pronto, con le foto dal set e mio nipote vestito con tutto il suo merchandising di Spider-Man... Poi mi è arrivata l'e-mail che diceva: "No, niente da fare"", aveva raccontato Dawson.

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland in una scena

Il personaggio di Claire Temple è apparso per la prima volta nella prima stagione di Daredevil, nel 2015. Medico abituato a soccorrere e curare i supereroi feriti, è poi tornato in diverse produzioni televisive Marvel, tra cui Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Defenders.

La nuova versione di Brand New Day dovrebbe finalmente offrirle lo spazio che era mancato nell'edizione originale, anche se non sono ancora stati rivelati tutti i dettagli delle sequenze aggiuntive.

Il successo record di Spider-Man: Brand New Day

Il ritorno in sala arriva dopo una corsa commerciale fuori dal comune. Uscito il 31 luglio, il film diretto da Destin Daniel Cretton ha registrato un debutto mondiale da 927 milioni di dollari, arrivando successivamente a un incasso complessivo di 2,5 miliardi. Secondo i dati riportati da Variety, è diventato il terzo film con il maggiore incasso di sempre, dietro Avatar del 2009 e Avengers: Endgame, ma davanti a Avatar: La via dell'acqua e Titanic.

Spider-Man: Brand New Day, una scena d'azione

Il successo è stato particolarmente evidente anche in Nord America. In appena 47 giorni di programmazione, Brand New Day ha incassato 936,773 milioni di dollari, superando il precedente primato di Star Wars: Il risveglio della Forza, fermo a 936 milioni e imbattuto per oltre dieci anni.

La storia riparte dalle conseguenze della decisione di Doctor Strange: il sortilegio che ha cancellato dalla memoria collettiva l'identità di Peter Parker ha lasciato Spider-Man completamente solo, costringendolo a ricostruire la propria vita nell'anonimato. Nel film Tom Holland condivide la scena con Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Tramell Tillman e Florence Pugh.

La distribuzione della versione estesa offrirà dunque un nuovo motivo per tornare a vedere il film, soprattutto per chi sperava di ritrovare Claire Temple nell'MCU. Resta da scoprire quanto materiale inedito sarà effettivamente incluso nel montaggio e quali altre sorprese Sony e Marvel abbiano tenuto da parte.