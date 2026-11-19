Spider-Man: Brand New Day torna nelle sale italiane dal 3 dicembre 2026 con una versione estesa che includerà sequenze inedite rispetto a quanto i fan hanno già visto la scorsa estate. Sony Pictures ha annunciato il nuovo appuntamento cinematografico, mentre i biglietti saranno in vendita a partire da domani.

Il ritorno sul grande schermo offrirà al pubblico l'occasione di rivedere Peter Parker in una versione arricchita da materiale che non aveva trovato spazio nell'edizione originale. Tra le possibili aggiunte c'è anche una scena con Rosario Dawson, che potrebbe così tornare nell'universo Marvel nei panni di Claire Temple.

La partecipazione dell'attrice era emersa lo scorso agosto durante un incontro con i fan di Daredevil. Rosario Dawson aveva raccontato di aver girato un cameo per Spider-Man: Brand New Day, salvo poi scoprire che la sequenza era stata eliminata dal montaggio destinato alle sale.

L'attrice aveva persino preparato un post con alcune fotografie dal set, ma un'e-mail della produzione l'aveva informata del taglio. La notizia aveva suscitato curiosità tra i fan, soprattutto considerando il legame del personaggio con le precedenti serie Marvel.

Claire Temple è apparsa per la prima volta nella prima stagione di Daredevil, nel 2015. Specializzata nel soccorso di supereroi feriti, è successivamente comparsa anche in Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Defenders. La versione estesa potrebbe quindi rappresentare l'occasione per recuperare il cameo, anche se non sono ancora stati diffusi dettagli ufficiali sulle singole scene aggiuntive.

Il successo di Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day, Jon Bernthal e Tom Holland in azione

Il ritorno al cinema arriva dopo il grande successo commerciale del film diretto da Destin Daniel Cretton. Uscito il 29 luglio, Spider-Man: Brand New Day ha conquistato il pubblico internazionale, diventando uno dei maggiori successi cinematografici della stagione e della storia.

Nel cast, accanto a Tom Holland, ci sono Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Tramell Tillman e Florence Pugh. La storia riparte dalle conseguenze dell'incantesimo di Doctor Strange, che ha cancellato dalla memoria collettiva l'identità di Peter Parker. Rimasto solo e dimenticato da tutti, Spider-Man è costretto a ricostruire la propria vita lontano dalle persone che conosceva. Dal 3 dicembre il pubblico italiano potrà tornare a seguire le sue avventure sul grande schermo, questa volta con una versione estesa.