Dopo essere stata esclusa dalla versione cinematografica, l'attrice avrà finalmente il suo momento nell'universo di Spider-Man. E ha già regalato ai fan una prima anticipazione.

Sembrava destinata a rimanere tra le scene eliminate di Spider-Man: Brand New Day, invece il personaggio interpretato da Rosario Dawson avrà finalmente il suo spazio nel film con Tom Holland. L'attrice ha svelato sui social la prima immagine del suo cameo, recuperato per la versione estesa del blockbuster Marvel in arrivo al cinema a dicembre.

Una bella notizia soprattutto per i fan di Daredevil e delle altre serie Netflix, che potranno ritrovare sul grande schermo un personaggio molto amato.

Rosario Dawson, la prima immagine del cameo in Spider-Man: Brand New Day

Tom Holland in Spider-Man: Brand New Day

Anche una scena esclusa dal montaggio definitivo può trovare una nuova occasione per arrivare al pubblico. È proprio il caso di Rosario Dawson, pronta a riprendere i panni di Claire Temple, l'infermiera che per anni ha rimesso in sesto i supereroi più malconci di New York.

L'attrice ha pubblicato su Instagram un'immagine della sua apparizione in Spider-Man: Brand New Day, accompagnandola con un messaggio pieno di entusiasmo. Dawson ha invitato i fan a tornare al cinema dal 4 dicembre, annunciando una versione estesa del film con nuove scene e qualche sorpresa ancora da scoprire.

Il suo coinvolgimento nella pellicola era già noto, ma il pubblico non aveva mai avuto occasione di vedere il risultato. Durante il D23 Expo, infatti, l'attrice aveva raccontato di aver partecipato alle riprese salvo poi scoprire che il suo contributo era stato eliminato.

Una delusione che non le aveva comunque impedito di ricordare quell'esperienza con grande affetto. "Sono stata pagata per stare sul set di Spider-Man! È stata la cosa più bella del mondo", aveva dichiarato, raccontando anche di aver potuto presentare sua madre all'Uomo Ragno.

Per Dawson, cresciuta con la passione per i fumetti grazie allo zio Gustavo Vazquez, artista che aveva lavorato per Marvel, partecipare al film rappresentava qualcosa di speciale.

Perché il suo ritorno è importante e chi è Night Nurse

Una scena di Daredevil

Chi ha seguito Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Defenders conosce bene Claire Temple. L'infermiera è stata una presenza ricorrente nell'universo televisivo Marvel, diventando un punto di riferimento per diversi vigilanti.

Il personaggio unisce elementi di Claire Temple e della figura fumettistica di Night Nurse, associata alle cure mediche dei supereroi. Nel film con Tom Holland, Dawson viene accreditata proprio con quest'ultimo nome.

Il suo ritorno offre quindi un collegamento interessante tra le produzioni Marvel nate su Netflix e le avventure cinematografiche dell'MCU. Non è ancora chiaro quanto spazio avrà nella versione estesa, ma la sua presenza potrebbe rendere particolarmente felici gli spettatori affezionati alla vecchia formazione dei Defenders.

C'è anche un legame particolare con Ahsoka. Dopo aver scoperto che il suo cameo era stato tagliato, l'attrice aveva infatti scritto al collega Eman Esfandi, interprete di Ezra Bridger nella serie e del nuovo fidanzato di MJ nel film, affidandogli scherzosamente il compito di rappresentare il gruppo di Ahsoka.

Spider-Man: Brand New Day torna al cinema con scene inedite

Una scena di Spider-Man: Brand New Day

La nuova edizione, intitolata Spider-Man: [Brand New] Brand New Day, arriverà nei cinema il 4 dicembre 2026, con una versione ampliata dell'avventura di Peter Parker.

Il film segue l'eroe interpretato da Tom Holland dopo gli eventi che hanno cancellato la sua identità dalla memoria delle persone a lui più care, mentre una nuova minaccia mette alla prova i suoi poteri.

L'edizione estesa offrirà circa sette minuti di materiale aggiuntivo, tra cui il cameo di Rosario Dawson. Per l'attrice sarà l'occasione di vedere finalmente sul grande schermo una partecipazione che sembrava ormai perduta. E per i fan Marvel potrebbe esserci qualche altro piccolo regalo nascosto tra le sequenze recuperate.