Spider-Man: Brand New Day, svelato il ruolo interpretato da Marvin Jones III

Nel cast del film Spider-Man: Brand New Day ci sarà anche l'attore Marvin Jones III che interpreterà un personaggio di cui online sono stati svelati i primi dettagli.

Sony e Marvel non hanno confermato ufficialmente le indiscrezioni, ma non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni .

Il personaggio affidato a Marvin Jones III

Secondo quanto confermato dalle fonti di Deadline, Marvin Jones III interpreterà nel film live-action il personaggio di Tombstone, a cui aveva già dato voce nel progetto animato Spider-Man: Un Nuovo Universo e nei rispettivi sequel.

Il villain, conosciuto anche come Lonnie Lincoln, è uno dei boss criminali più malvagi di New York. Tombstone è stato creato da Gerry Conway e dall'artista Alex Saviuk e ha compiuto la sua prima apparizione nei fumetti in occasione del numero 36 di Web of Spider-Man, pubblicato nel marzo 1988.

Marvin Jones ha in precedenza avuto un ruolo da villain nella serie Black Lightning, in quel caso tratta dai fumetti della DC, in cui ha interpretato Tobias Whale. Tra i suoi progetti più recenti ci sono poi Shadow Force, diretto da Joe Carnahan e con star Kerry Washington, All American: Homecoming, The Equalizer, Halo, Criminal, e Gringo Champion, firmato da Jonas Cuaron.

Il lavoro sul set di Spider-Man

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day riprenderanno la prossima settimana dopo un incidente sul set che ha causato a Tom Holland una commozione cerebrale e hanno obbligato la star a un riposo forzato per alcuni giorni.

Nel cast del terzo film delle avventure di Peter Parker dovrebbero esserci anche Zendaya e Mark Ruffalo, mentre tra i nuovi arrivi tra gli interpreti ci sono anche Sadie Sink e Liza Colon-Zayas.

Alla regia del lungometraggio c'è Destin Daniel Cretton, già dietro la macchina da presa di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. L'uscita nelle sale di Spider-Man: Brand New Day è prevista negli Stati Uniti dal 31 luglio 2026. Nel team della produzione ci sono, come in occasione dei precedenti film con Holland, anche Amy Pascal e Kevin Feige.