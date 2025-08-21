Spider-Man Brand New Day, non solo Hulk: svelato l’altro Avenger che apparirà al fianco di Tom Holland?

Le voci su quali eroi e cattivi potrebbero apparire in Spider-Man: Brand New Day circolavano già prima che il film fosse annunciato ufficialmente.

Tuttavia, la notizia che Jon Bernthal (Frank Castle) e Mark Ruffalo (Bruce Banner) si erano uniti al cast ha finalmente dato ai fan un'idea più chiara di cosa aspettarsi da questa quarta avventura solitaria dell'Uomo Ragno interpretato da Tom Holland... ma non è ancora finita!

Il personaggio di Sadie Sink rimane al momento avvolto nell'ombra, il cattivo principale del film è ancora top secret e pare che anche che altri cattivi e almeno un altro eroe dell'MCU si uniranno alla mischia.

Thunderbolts*: Florence Pugh in una scena del film

Florence Pugh riprenderà i panni di Yelena Belova nel film

Secondo Daniel Richtman, l'attrice è entrata a far parte del cast di Spider-Man: Brand New Day, riprendendo il ruolo già interpretato in Black Widow, Hawkeye e Thunderbolts. Lo scoop aggiunge che Pugh e Zendaya gireranno le loro scene in contemporanea con i loro impegni sul set di Dune - Parte Tre, il che potrebbe indicare che i loro ruoli avranno più o meno la stessa importanza.

Se questa notizia si rivelasse esatta - e Richtman tende ad essere molto preciso con queste anticipazioni sui casting - Belova sarebbe un'aggiunta sorprendente, dato che il personaggio non ha mai avuto a che fare con Peter Parker fino a questo momento. Tuttavia, la leader dei Nuovi Vendicatori dovrebbe avere un ruolo importante in Avengers: Doomsday, quindi forse Yelena sarà a disposizione per aiutare a gettare le basi per il prossimo film dell'MCU.

Spider-Man: Brand New Day vedrà anche la partecipazione di Liza Colón-Zayas in un ruolo ancora sconosciuto. Zendaya e Jacob Batalon riprenderanno i rispettivi ruoli di MJ e Ned Leeds, ma non dovrebbero avere un ruolo di primo piano in questa nuova storia. La data d'uscita è fissata per il 31 luglio 2026.