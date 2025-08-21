Spider-Man: Brand New Day, un'amatissima star di Scissione confermata nel cast

Tramell Tillman, star di Scissione, si unirà al cast di Spider-Man: Brand New Day di Sony e Marvel, secondo quanto appreso in esclusiva da Variety.

I dettagli sul personaggio interpretato da Tillman in questa nuova avventura sull'Arrampicamuri rimangono segreti, ma sappiamo che affiancherà Tom Holland nei panni di Spider-Man, Zendaya in quelli di M.J. Jones-Watson, Jacob Batalon in quelli di Ned Leeds, Jon Bernthal in quelli di Punisher e Mark Ruffalo in quelli di Hulk, oltre ad altri membri del cast come Sadie Sink e Liza Colón-Zayas in ruoli misteriosi.

Tillman è reduce dal successo della seconda stagione di Scissione, acclamata serie Apple TV+, mentre nei mesi scorsi è stato nei cinema di tutto il mondo grazie alla sua partecipazione al film Mission: Impossible - The Final Reckoning, al fianco della superstar Tom Cruise.

Tramell Tillman in una scena di Scissione

Il ritorno di Scissione e gli altri impegni di Tillman

Tillman tornerà nuovamente nei panni di Seth Milchick nella terza stagione di Scissione già confermata. Per questo ruolo ha ricevuto una nomination agli Emmy come miglior attore non protagonista in una serie drammatica, oltre a nomination ai SAG e agli Independent Spirit Award.

L'attore è attualmente impegnato nella produzione del film Amazon/MGM Your Mother Your Mother Your Mother e del film Netflix di Lena Dunham Good Sex. Tra gli altri suoi lavori cinematografici figurano Sweethearts di HBO Max e il crime drama Barron's Cove. Tra i suoi lavori televisivi figurano la serie AMC di Marti Noxon Dietland, Godfather of Harlem e Hunters.

In un'intervista a Variety, Tillman ha riflettuto sulla sua ascesa verso il successo e sul fatto di aver fatto la storia degli Emmy come primo uomo di colore apertamente gay ad essere stato premiato nella categoria Miglior attore non protagonista in una serie drammatica. "Non ho intenzione di minimizzare il mio talento. Non ho intenzione di offuscare la mia luce per nessuno", ha affermato. "Ho passato anni a farlo, ma quei giorni sono finiti. Entrare in quel livello di pensiero e incarnarlo è la mia forma di rivoluzione".