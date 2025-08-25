Spider-Man: Brand New Day, Marvel riciclerà per la quarta volta lo stesso plot?

C'è una storyline che i Marvel Studios sembra stiano raccontando parecchie volte e riguarda il personaggio di Bruce Banner, sarà così anche nel nuovo Spider-Man?

Spider-Man: Brand New Day segnerà l'inizio di una nuova era per Peter Parker nell'universo cinematografico Marvel, ma già gira voce che una determinata storyline potrebbe ripetersi.

Alla fine di Spider-Man: No Way Home, l'eroe protagonista permette a Doctor Strange di lanciare un incantesimo che farà dimenticare a tutti sulla Terra la sua esistenza, compresi i suoi buoni amici Ned Leeds e MJ. Peter pensa di riportarli nella sua vita, ma si rende conto che la sua è una vita pericolosa e che farne parte potrebbe significare per loro finire gravemente feriti. Andare per la sua strada è l'unica opzione che Spider-Man ha, quindi si procura un nuovo costume e torna a fare ciò che sa fare meglio: aiutare le persone.

Il Peter Parker di Tom Holland si troverà in un territorio familiare perché condividerà lo schermo con due veterani dell'MCU, Hulk e Punisher. Tuttavia, uno di questi personaggi ha già avuto il suo arco narrativo nei film dei Marvel Studios, e Brand New Day potrebbe rendergli un disservizio facendogli rivivere vecchi traumi che gli abbiamo già visto affrontare in passato.

L'incredibile Hulk, alias Mark Ruffalo, in un'immagine di the Avengers

Hulk e i suoi "problemi di ego" nel Marvel Cinematic Universe

L'alter ego di Bruce Banner è un problema, per usare un eufemismo. Ogni volta che Banner perde il controllo, non sa mai cosa succederà, perché potrebbe ritrovarsi con un'intera città in rovina. Ci vogliono anni, ma impara a controllare i suoi scatti d'ira, provocandosi sempre la rabbia in modo da sfogarsi solo al momento giusto.

Ciò che Bruce non tiene in considerazione, però, è che i cattivi vedono Hulk come uno strumento da usare, che fa il lavoro sporco per loro in modo che possano concentrarsi su altre questioni. Il primo caso in cui Hulk viene manipolato si verifica in The Avengers, quando Loki è a bordo dell'elicottero dello S.H.I.E.L.D. dopo essere stato catturato in Germania. L'intero piano del Dio dell'Inganno è quello di scatenare Hulk, che servirà da diversivo mentre lui ruba il Tesseract.

Qualche anno dopo, in Avengers: Age of Ultron, Banner è un membro a tutti gli effetti degli Avengers e contribuisce a sconfiggere i resti dell'HYDRA. Tuttavia, l'organizzazione malvagia scatena Wanda Maximoff, che è in grado di controllare le menti. Hulk ne subisce le conseguenze peggiori, scatenandosi in una rabbia furiosa e distruggendo parti di Johannesburg. In Captain America: Brave New World, Samuel Sterns, alias il Leader, si rende conto dell'impatto negativo che può avere un Hulk, quindi trasforma segretamente il presidente Thaddeus Ross in uno di loro. Resta da vedere in che tipo di situazione si troverà Banner durante gli eventi di Brand New Day, ma potrebbe non essere molto diversa da quella che ha vissuto Ross.

Captain America: Brave New World

Hulk verrà nuovamente controllato in Brand New Day?

Le voci secondo cui Hulk farà parte di Brand New Day si sono rivelate vere, il che significa che anche quelle che dicono potrebbe essere uno dei villain potrebbero avverarsi. Sembrerebbe assurdo che Banner, nella sua forma di Smart Hulk, diventasse malvagio e iniziasse a usare i suoi poteri per fare del male.

Lo scenario più probabile è che un cattivo, come Scorpion, la cui apparizione è stata confermata, trovi un modo per separare il mostro verde da Banner e lo mandi a seminare il caos per New York City. Questa sarebbe quindi la quarta volta che la Marvel ricorre a questo tipo di soluzione narrativa per portare avanti uno dei suoi film.