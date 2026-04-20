Spider-Man: Brand New Day, Daredevil cancellato dal film? Charlie Cox commenta la teoria

Tantissimi fan, dopo aver visto il trailer del film con Tom Holland, stanno cominciando a credere che l'alleanza tra il supereroe e il Diavolo di Hell's Kitchen sia stata omessa per non rovinare la sorpresa

Daredevil interpretato da Charlie Cox apparirà in Spider-Man: Brand New Day questo luglio? È questa la domanda che tutti i fan della Marvel si stanno ponendo in questo momento.

L'attore ha ripetutamente affermato che ciò non accadrà e, nonostante la presenza nel film del Punisher interpretato da Jon Bernthal, sembra che i piani della Marvel Television per l'Uomo senza Paura prevedano che lui sia impegnato altrove.

Spider-Man: Brand New Day, un'acrobazia di Tom Holland

Spider-Man e Daredevil, cosa dice la teoria dei fan

C'è una teoria molto convincente secondo cui Daredevil farebbe la sua comparsa mentre Spidey combatte contro la Mano e si ritiene che il vigilante sia stato tagliato dalla scena raffigurata nel trailer diffuso qualche settiaman fa.

Presente ai BAFTA Games Awards 2026, a Cox è stato chiesto ancora una volta se potesse apparire in Spider-Man: Brand New Day e, sembrando un po' esasperato, ha detto all'intervistatore: "Non ci sono. Non chiedermelo. Non ci sono".

Quando gli è stata presentata la possibilità che fosse stato tagliato dal trailer, l'attore ha risposto: "Non so di cosa stai parlando, ma non ci sono. A meno che non mi abbiano inserito in un secondo momento usando immagini generate al computer, non ci sono. Te lo giuro. Mi dispiace".

Il Diavolo Rosso di Hell's Kitchen

Quando esce in streaming il nuovo episodio di Daredevil: Rinascita

Il prossimo episodio della serie con Charlie Cox esce il 22 aprile in Italia su Disney+. Si tratta dell'episodio 6 intitolato "Requiem"; la serie segue infatti un'uscita settimanale e, dopo l'episodio del 15 aprile, il nuovo arriverà la notte tra il 21 e il 22 aprile (come di consueto nelle prime ore del mattino italiane).

Quando esce in Italia Spider-Man: Brand New Day

Il film con Tom Holland nei panni di Peter Parker uscirà nelle sale italiane il 29 luglio 2026, con ben due giorni d'anticipo sull'uscita americana. Il film con Tom Holland è tra i titoli più attesi della stagione estiva e molto probabilmente posizionerà meglio il supereroe in vista dell'arrivo di Avengers: Doomsday a fine anno.