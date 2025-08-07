Spider-Man: Brand New Day, la star di Lost Daniel Dae Kim commenta le ipotesi di chi spera sia un villain

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono in corso e Daniel Dae Kim, star di Lost, ha commentato le ipotesi dei fan che sostengono sia l'interprete di un villain.

Online, da tempo, sono numerose le persone che sostengono sia perfetto per la parte di Mister Negative nel nuovo film con star Tom Holland nel ruolo di Peter Parker.

I commenti sul possibile ruolo in Spider-Man 4

Daniel Dae Kim, durante la promozione della serie Butterfly, ha ora parlato del quarto capitolo delle avventure di questa versione di Spider-Man ammettendo: "Ho sentito qualcosa su quell'argomento negli ultimi sei o sette mesi".

L'attore ha commentato l'ipotesi di recitare in Spider-Man: Brand New Day aggiungendo: "Ho visto che le persone vogliono altri attori asiatici per interpretarlo, quindi sono felice di essere incluso in quella conversazione, ma non ho sentito nulla".

Daniel ha concluso confermando di aver visto delle fanart e ribadendo: "Sono sempre disposto a essere coinvolto se il ruolo è interessante e si tratta di un progetto interessante".

New Amsterdam 3: Daniel Dae Kim in una scena della serie

Chi è il villain nei fumetti

Mister Negative è conosciuto anche con il nome di Martin Li e, dopo la diffusione di alcuni video dal set, la sua presenza sembra essere confermata.

Alcuni dei tanti filmati e scatti realizzati a Glasgow hanno mostrato infatti la presenza di un logo che ritrae un diavolo rosso su alcuni veicoli di tipo militare e il simbolo è da tempo associato alla gang Inner Demons, guidata proprio da Martin Li.

Per ora, tuttavia, i produttori non hanno accennato alla possibilità di un'apparizione di Mister Negative nel film dopo il debutto avvenuto tra le pagine 18 anni fa e il suo coinvolgimento nella storia al centro di un recente videogioco.