Spider-Man, la produttrice Amy Pascal: 'Non avevo idea di chi fosse Zendaya all'audizione'

Zendaya è oggi una star internazionale grazie al successo degli Spider-Man di Sony e Marvel Studios, il fenomeno di Euphoria e più recentemente grazie alla saga di Dune di Denis Villeneuve, ma era già nota nell'ambiente grazie al successo ottenuto da giovanissima negli show su Disney Channel.

Tuttavia, la produttrice di Sony Pictures Amy Pascal non aveva idea di chi fosse quando l'attrice si presentò all'audizione per il ruolo di MJ in Spider-Man: Homecoming. "Non era truccata, era vestita come una ragazza normale e ci siamo detti: 'Oh mio Dio, è fantastica. Deve essere nel film'", ha raccontato Pascal a Vogue.

Poi però Pascal ha ammesso di essersi sentita parecchio stupida nello scoprire la fama dell'attrice: "Poi abbiamo scoperto che era una persona assolutamente famosa e ci siamo sentiti davvero stupidi".

Zendaya Coleman nella serie A tutto ritmo

Zendaya e l'infanzia perduta

Sempre con Vogue, Zendaya ha parlato della sua carriera e ha rivelato di aver perso gran parte della sua infanzia quando è diventata una giovane super star.

La star di Challengers ha iniziato a recitare in giovanissima età nello show di Disney Channel A tutto ritmo: "Non so quanta scelta ho avuto", ha raccontato. "Ho sentimenti complicati riguardo ai bambini, alla fama e all'essere sotto gli occhi del pubblico, o all'essere un attore bambino".

Zendaya ha quindi approfondito le problematiche del diventare così famoso quando si è ancora bambini: "Abbiamo visto molti casi in cui è stato dannoso. Penso che solo ora, da adulta, sto iniziando a capire: 'Oh, ok, aspetta un attimo: questa è la sola cosa che ho fatto nella mia vita'".