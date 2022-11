Spider-Man 4: nuovi dettagli sul film mai realizzato da Sam Raimi

In questi giorni sono emersi online nuovi dettagli legati a Spider-Man 4, il film che Sam Raimi non ha mai girato. A parlarne è stato Jeffrey Henderson, celebre ad Hollywood per il suo lavoro con gli storyboard.

Nel corso di una recente chiacchierata con Sean O'Connell di CinemaBlend, a proposito del suo nuovo libro "_Great Power: How Spider-Man Conquered Hollywood During The Golden Age of Blockbusters", Henderson ha rivelato che in Spider-Man 4 il nostro protagonista avrebbe dovuto affrontare l'Avvoltoio interpretato da John Malkovich. Questo particolare villain si sarebbe mostrato al grande pubblico nei panni di un appaltatore del governo, pronto a fare di tutto pur di conquistare il potere.

Sam Raimi dirige Kirsten Dunst e Tobey Maguire in Spider-Man

Il suo nome sarebbe derivato dalla spietatezza nel completare i propri lavori, lasciandosi dietro "nient'altro che ossa". Questo aspetto del suo carattere si sarebbe palesato con una scena d'azione estremamente violenta in Spider-Man 4, in cui il nostro supereroe avrebbe rischiato la vita molto più che in passato.

Inoltre, Henderson ha rivelato che Raimi aveva intenzione d'includere nel film altri villain mai visti prima, come ad esempio Mysterio, e che la scomparsa di un personaggio chiave ci avrebbe dato uno Spidey differente rispetto al passato: "Perché Peter, ora che MJ se n'è andata ha finalmente fatto pace con se stesso e adora essere Spider-Man. In realtà si sta divertendo. Così avremmo provato a introdurre The Shocker, Mysterio, The Stilt Man e quel tipo di roba".

John Malkovich e Anne Hathaway avvoltoi in Spider-Man 4?

Purtroppo non avremo mai la possibilità di vedere Spider-Man 4 per come è stato concepito, anche se la speranza di un ritorno più sostanzioso di Tobey Maguire nel ruolo, magari diretto da Sam Raimi, è l'ultima a morire.