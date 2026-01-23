Spider-Man 4, Jacob Batalon rivela l'unica cosa che è autorizzato ad anticipare

L'attore ha risposto in modo ironico a chi ha provato a ottenere degli spoiler sull'atteso ritorno nelle sale di Peter Parker.

Bisognerà attendere fino al mese di luglio prima di vedere nelle sale cinematografiche di tutto il mondo Spider-Man: Brand New Day e Jacob Batalon ha risposto ironicamente a chi provava a ottenere qualche anticipazione.

L'interprete di Ned Leeds ha infatti cercato di mantenere la totale segretezza che circonda il ritorno di Tom Holland nella parte di Peter Parker.

La segretezza che circonda il nuovo film di Spider-Man

In una nuova intervista a SiriusXM, Jacob Batalon ha parlato dell'attesa avventura del supereroe ribadendo che non può rivelare spoiler.

L'attore ha fatto capire che i vertici della Marvel hanno intenzione di mantenere segreta la trama fino all'ultimo minuto, al punto che c'è solo una cosa che può confermare legata a Spider-Man: "Ho dei capelli nel film, ma quello è probabilmente tutto quello che posso dire".

Spider-Man: Brand New Day, il sorriso di Tom Holland

I fan stanno da tempo cercando di capire qualche dettaglio di quanto accadrà sul grande schermo e sul ruolo che avranno nuovi arrivi nel cast come Sadie Sink, Liza Colon-Zayas e Trammell Tillman.

Le nuove star affiancheranno, ovviamente, Tom Holland che riprenderà la parte di Peter Parker e Zendaya nel ruolo di Michelle "MJ" Jones-Watson.

Tra gli interpreti ci saranno inoltre altri volti noti del MCU come Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Micheal Mando e Marvin Jones III, rispettivamente nei ruoli di Frank Castle/Punisher, Bruce Banner/Hulk, Mac Gargan/Scorpion, e Lonnie Lincoln/Tombstone.

I possibili spoiler sulle new entry nel cast

Recentemente anche Sadie Sink, star della serie Stranger Things, aveva rivelato che non può dire nulla riguardante il film se non vuole ritrovarsi nei guai. L'attrice aveva sottolineato che non può nemmeno rivelare chi interpreterà, cosa che lei stessa ha definito una "tortura".

Secondo alcune indiscrezioni legate al trailer leaked, la giovane attrice potrebbe avere nel film la parte di Shathra, una "Dea-Vespa" potente antagonista soprannaturale dell'Uomo Ragno la cui origine è in gran parte cosmica.

Per ora, tuttavia, da parte di Sony e Marvel non sono arrivate conferme o smentite e bisognerà attendere prima di avere qualche certezza.