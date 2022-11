Spider-Man 4: Angelina Jolie doveva apparire nel film come figlia dell'Avvoltoio

Le nuove informazioni in merito a quello che avrebbe dovuto essere Spider-Man 4 svelano il possibile ruolo importante per Angelina Jolie.

In questi giorni l'ipotetico e mai realizzato Spider-Man 4 di Sam Raimi è tornato sulla bocca di tutti. In base a quanto recentemente riportato da ScreenRant sembrerebbe che una delle idee alla base del progetto avrebbe visto Angelina Jolie nei panni della figlia dell'Avvoltoio.

Come tutti ben sappiamo l'universo cinematografico creato da Raimi è rimasto fermo al suo terzo film, concludendo definitivamente il viaggio del Peter Parker di Tobey Maguire. Il progetto di uno Spider-Man 4 stava comunque cercando di prender forma, prima della chiusura, e dei film successivi con Andrew Garfield e Tom Holland. Inizialmente questa pellicola era prevista per il 2011, con la promessa di introdurre nuovi villain tra cui John Malkovich nei panni dell'Avvoltoio e Bruce Campbell in quelli di Mysterio.

Eternals: un primo piano di Angelina Jolie

Sony ha però cancellato il progetto, preferendo puntare sui reboot successivi. Le nuove informazioni in merito a Spider-Man 4 sono state riportate da The Direct, attingendo dal nuovo libro di Sean O'Connell, Great Power: How Spider-Man Conquered Hollywood During The Golden Age of Blockbusters, rivelando che all'epoca c'erano delle trattative in corso per assumere Angelina Jolie come figlia dell'Avvoltoio.

Angelina Jolie avrebbe sposato Brad Pitt perché si sentiva sotto pressione

In base a quanto descritto, dopo la scomparsa del padre in Spider-Man 4 il personaggio della Jolie avrebbe preso il suo posto, diventando la nuova nemesi di Spidey, temibile anche nel mondo reale, dato il suo grande potere monetario. Ovviamente tutte queste idee non vedranno mai la luce, sotto conferma anche di Raimi stesso.