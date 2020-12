Spider-Man 3: Alfred Molina tornerà nel terzo film della saga con Tom Holland

Spider-Man 3 terzo film della saga interpretata da Tom Holland segnerà anche il ritorno di Alfred Molina, noto per aver interpretato il personaggio di Doctor Octopus nell'amato Spider-Man 2 diretto da Sam Raimi. L'attore si unisce ad un vasto parterre di graditi ritorni e contribuirà, così, a rendere questo film come ancora più atteso dai fan di tutto il mondo.

Show Me a Hero: l'attore Alfred Molina interpreta Hank Spallone nella miniserie

Dopo l'ufficializzazione del ritorno di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus nel terzo episodio del franchise di Spider-Man: Homecoming interpretato da Tom Holland, la speranza di tutti gli appassionati è che il film possa vedere il ritorno anche di Tobey Maguire ed Andrew Garfield, gli altri due celebri interpreti dell'Uomo Ragno. Come riporta Variety, anche Jamie Foxx reciterà nel progetto nei panni di Electro, villain già protagonista di The Amazing Spider-Man 2. Come se non bastasse, è prevista persino una fugace apparizione di Doctor Strange, la cui presenza alimenta ulteriormente l'idea di un multiverso alla base di questo terzo film di Jon Watts.

A scrivere la sceneggiatura di Spider-Man 3 sono Chris McKenna ed Erik Sommers, mentre Zendaya, Marisa Tomei e Jacob Batalon riprenderanno i ruoli che hanno già interpretato nei precedenti due episodi. Il film sarà distribuito da Sony a partire dal 17 dicembre 2021.

Il debutto del franchise con Tom Holland nei panni di Spider-Man è avvenuto nel 2017 in Spider-Man: Homecoming, seguito lo scorso anno da Spider-Man: Far from Home. Entrambi i progetti hanno dato vita a clamorosi risultati al botteghino: il primo titolo, infatti, ha incassato circa 880 milioni di dollari; il secondo ha superato il miliardo di dollari globali. Le precedenti saghe su Spider-Man sono state dirette da Sam Raimi e Marc Webb e hanno avuto come protagonisti, rispettivamente, Tobey Maguire ed Andrew Garfield. Finora, l'unico Spider-Man ad essere apparso nel Marvel Cinematic Universe è stato quello interpretato da Tom Holland.