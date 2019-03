Spice Girls, Mel B: “Geri Halliwell e io abbiamo fatto sesso ai tempi della band”

Marica Lancellotti

Le ex Spice Girls Mel B e Geri Halliwell hanno avuto una relazione? No, ma hanno fatto sesso, come Melanie ha rivelato in una recente intervista, rispondendo così a una domanda lunga 25 anni. Nel periodo di massimo splendore della band, infatti, si era vociferato a lungo di una possibile love story tra almeno due delle ragazze, ma il rumor era sempre stato messo a tacere.

In una candida intervista rilasciata a Piers Morgan, l'ex "Scary Spice" ha raccontato: "È successo, una volta, e dopo ne abbiamo semplicemente riso insieme e basta. Sono cose che possono succedere, poi ne parli e non succede più". Ha aggiunto ridacchiando: "Lei aveva quelle grandi tette...". Il conduttore, scioccato quanto il pubblico per la rivelazione, ha chiesto come mai nessuna di loro ne avesse mai parlato prima, interpellando anche l'ex compagna di gruppo Mel C che ha confermato di sentirlo per la prima volta. "Non l'ho inserito neppure nella mia biografia, Brutally Honest, proprio perchè sono una persona onesta e il mio libro non parlava di questo" ha chiarito Melanie Brown.

Come la prenderà l'ex Ginger Spice Geri Halliwell? La 46enne britannica è sposata con il manager della Formula1 Christian Horner, e Mel si è detta già sicura che i due non reagiranno benissimo alla sua rivelazione: "Mi odierà per questo, ora vive in modo elegante nella sua casa di campagna, e anche suo marito mi odierà. Vorranno uccidermi [...] Spero che non lo negherà quando qualcuno le porrà la stessa domanda, in fondo si è trattato di un solo episodio, era una cosa divertente e senza impegno". I bene informati, però, parlano già di una nervosa telefonata di chiarimento tra le due subito dopo l'esplosione della bomba, con una Geri furiosa che potrebbe addirittura mettere a rischio il tour della reunion, che dovrebbe partire tra poco più di due mesi e che è già sold out nel Regno Unito.