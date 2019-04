Spice Girls: Geri Halliwell nega di aver fatto sesso con Mel B!

Geri Halliwell, la rossa delle Spice Girls, è intervenuta sulle dichiarazioni di Mel B, sua vecchia compagna di band che, pochi giorni fa, si era lasciata andare a un'intima confessione in TV, confessando che tra loro due c'era stata un'infuocata notte di passione. O addirittura più di una.

Ebbene, Geri ha negato qualunque coinvolgimento che non fosse di natura professionale con l'ex Scary Spice e l'ha fatto attraverso un comunicato stampa inviato al tabloid britannico The Sun. "È stato molto fastidioso leggere ancora di questi rumors. Geri è grata per il supporto e la lealtà di tutti questi anni e ama le Spice Girls: Emma, Melanie, Melanie e Victoria [...] Geri vorrebbe che i fan sapessero che ciò che è stato riportato di recente è semplicemente non vero e che queste voci hanno provocato dolore alla sua famiglia".

Come Melanie Brown aveva già immaginato e riassunto perfettamente nella frase: "Geri e suo marito ora vorranno uccidermi", Ginger Spice non l'ha presa benissimo. Le dichiarazioni dell'altra, in effetti, erano state un po' forti ma soprattutto arrivate come un fulmine a ciel sereno dopo anni di mormorii: "È successo, una volta, e dopo ne abbiamo semplicemente riso insieme e basta. Sono cose che possono succedere, poi ne parli e non succede più [...] Lei aveva quelle grandi tette...".

Questo ora mette davvero a rischio il tour di reunion? Niente affatto! Nella stessa nota è stata proprio la signora Horner (Geri ha sposato l'ex pilota Christian Horner nel 2015) a chiarire: "Guardando avanti, Geri non vede l'ora d'incontrare le ragazze e i fan durante i concerti, divertendosi in compagnia e creando nuovi ricordi".