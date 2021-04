Speravo de morì prima: il vero Francesco Totti nel gran finale della serie, stasera su Sky Atlantic

Stasera su Sky Atlantic dalle 21:15, in occasione del gran finale di Speravo de morì prima, ci sarà anche il vero Francesco Totti che darà il cambio a Pietro Castellitto vestendo per un'ultima volta la maglia numero 10.

L'occasione, d'altronde, è di quelle speciali: nel sesto e ultimo episodio - disponibile anche in streaming su NOW - rivivranno le immagini potentissime di un pomeriggio indimenticabile: era il 28 maggio 2017 quando Francesco Totti decise di salutare per sempre il calcio giocato. Così, accanto ai video di repertorio - con l'Olimpico pieno in ogni ordine di posto, una vittoria che vale alla Roma l'ingresso in Champions, spettacolari coreografie e le lacrime di un'intera città accorsa a celebrare l'ultimo dei suoi re - anche nella serie farà il suo ingresso il Capitano in persona.

Gli episodi 5 e 6 ripercorreranno i mesi che hanno immediatamente preceduto quel 28 maggio.

Ilary (Greta Scarano), non indifferente alla frustrazione del marito, rilascia un'intervista in cui definisce Spalletti un "uomo piccolo".

Totti, tra il divertito e il preoccupato, decide comunque di invitarlo alla festa per i suoi 40 anni al fine di evitare ulteriori tensioni. Mesi dopo, Baldissoni gli consiglia di annunciare che il prossimo sarà il suo ultimo Derby.

Il Capitano sta per appendere gli scarpini al chiodo. Ilary prova a risollevarlo organizzandogli un giro in motorino per tutta Roma insieme ai loro amici di sempre. Quando l'ultima partita è alle porte, l'ex detenuto Marco, nonostante sia il giorno del suo matrimonio, si precipita a vederla...

Gli ultimi due episodi di Speravo de morì prima - già disponibili on demand nella sezione extra per i clienti Sky da più di tre anni - andranno in onda stasera su Sky Atlantic alle 21:15 e in streaming su NOW.

Gli episodi già andati in onda sono sempre disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW.

Speravo de morì prima - La serie su Francesco Totti è prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle.