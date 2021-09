Spencer, Kristen Stewart: "Twilight e la mia fama mi hanno aiutata a capire meglio Lady D"

Il ruolo di Kristen Stewart nei panni di Bella Swan nel popolarissimo franchise di Twilight è stato fondamentale, secondo quanto dichiarato dalla stessa attrice, per tentare di capire meglio la principessa Lady Diana e l'effetto che la fama ha avuto su di lei.

Secondo Cinemablend, l'intenso esame a cui sono state sottoposte la vita della Stewart e la sua relazione con il co-protagonista Robert Pattinson, ha logorato profondamente l'attrice per svariati anni. In particolare, un incidente avvenuto tra Kristen e il regista Rupert Sanders ha generato una tale frenesia nei tabloid che ha portato l'attrice a pensare che ci siano delle somiglianze tra la sua esperienza e quella della principessa Diana.

Parlando del suo ruolo nel film in uscita, Kristen ha detto che sa cosa significa essere una celebrità seguita dai paparazzi. Ha anche sottolineato che una reazione all'attenzione del pubblico può spesso essere fraintesa: "So cosa vuol dire sentirsi rinchiusi in un angolo. So cosa vuol dire provare a sfidare i media, e poi un po' pentirsene, perché all'improvviso vieni definita 'ribelle'".

La Stewart ha anche sottolineato l'ironia intrinseca che contraddistingue il modo in cui ogni comportamento di una persona famosa può essere mal interpretato: "Non hai idea di quante volte le persone dicono: 'Quindi non te ne frega un ca..., eh?' Stai scherzando? È davvero questa l'impressione che do? Perché è l'opposto. È il contrario. So che cosa si prova a desiderare profondamente una connessione umana e, ironia della sorte, essere allontanata sempre di più dalle persone".