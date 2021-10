Spencer, Kristen Stewart sulla somiglianza tra lei e Lady Diana: "Non esiste paragone"

Durante una recente intervista di Entertainment Weekly, Kristen Stewart ha parlato della somiglianza tra lei e Lady Diana: si è tentati a tracciare una linea tra la principessa del Galles e la star di Spencer, due giovani donne intrappolate come farfalle sotto la soffocante campana di vetro della celebrità, ma quest'ultima non ne vuole sapere: "Non esiste paragone possibile con questa donna."

Spencer: Kristen Stewart in una nuova foto del film

La Stewart si è detta riluttante all'idea di voler tracciare qualsiasi tipo di parallelismo tra lei e la sua musa: "Voglio dire, ho assaggiato... mi sono avvicinata anch'io, col passare degli anni, a questi livelli maniacali di fama, di celebrità se vogliamo e di intrusione".

"Non intrusione," si corregge velocemente l'attrice. "Quello significherebbe essere derubati del proprio spazio in modo violento. Diciamo che ho sperimentato molto: le persone vogliono entrare a tutti i costi nella mia vita ma non esiste nessun paragone possibile con questa donna, in termini di quel fervido desiderio di volerla conoscere che accomuna ognuno di noi".

Spencer: un primo piano di Kristen Stewart

In effetti è sorprendente pensare al fatto che, quasi 25 anni dopo la sua morte, la principessa del Galles sia ancora così presente nell'immaginario del mondo, nella vita dei giovani e nella cultura pop. "Sappiamo tutti molte cose su Diana, indipendentemente da quanto siamo interessati alla sua storia", ha spiegato Pablo Larraín, il regista di Spencer. "Lei è un'icona e la sua vita per me è una tragedia greca universale, una struttura classica. Questo semplice elemento è ciò che mi ha attratto sin dall'inizio".