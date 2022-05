Speed Racer: in arrivo una serie tv live-action prodotta per Apple TV+

Le avventure di Speed Racer sembrano destinate a tornare sugli schermi in versione live-action grazie a una serie prodotta per Apple TV+.

Speed Racer sembra ritornerà sugli schermi in versione serie tv live-action. Il progetto è in fase di sviluppo e verrà prodotto da Bad Robot e Warner Bros Television per Apple TV+.

I primi deettagli emersi online sostengono che a scrivere la sceneggiatura della nuova versione di Speed Racer saranno Hiram Martinez (Snowpiercer) e Ron Fitzgerald (Westworld). L'obiettivo sarebbe quello di tornare al materiale originale degli anni '60.

I due autori saranno coinvolti anche come showrunner e produttori della serie.

Speed Racer aveva debuttato come manga, con il titolo MacH GoGoGo, di Tatsuo Yoshida, diventando poi un anime realizzato da Tatsunoko Productions andato in onda dal 1967 al 1968 in Giappone e nel resto del mondo.

Il successo ottenuto negli Stati Uniti ha quindi portato alla creazione di fumetti, film live-action e merchandise di ogni tipo.

La saga ambientata nel mondo delle corse automobilistiche è diventata anche un film diretto dalle sorelle Wachowski nel 2008.