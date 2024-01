X-Men, Alexandra Shipp non è interessata al ritorno, James McAvoy non si esprime

Alexandra Shipp e James McAvoy sono due volti della saga cinematografica sugli X-Men targata Sony. L'attrice debuttò nel ruolo di Tempesta nel 2016 in X-Men - Apocalisse e tornò nel successivo X-Men - Dark Phoenix del 2019. McAvoy ha recitato nel ruolo di Professor Xavier in X-Men - L'inizio nel 2011 per poi tornare anche in Giorni di un futuro passato, Apocalisse, Deadpool 2 e Dark Phoenix.

Ora è in cantiere un nuovo corso degli X-Men all'interno del Marvel Cinematic Universe. I due interpreti faranno parte del cast?

Poche speranze

Alexandra Shipp sembra aver definitivamente chiuso con gli X-Men:"Non sono interessata. Penso che ci siano altre donne che possono interpretare quel ruolo e brillare veramente" ha spiegato Shipp, sottolineando di essere grata per aver potuto ereditare un personaggio da Halle Berry, che prestò il volto a Tempesta nei primi film.

James McAvoy ha tergiversato maggiormente:"Qualsiasi cosa io dica mi farà finire nei guai. Non ho avuto contatti con loro. Se vogliono che io torni devono parlarmene e avere uno script valido". Difficile credere, in realtà, ad un ritorno di entrambi nel franchise. La produzione potrebbe essere maggiormente orientata ad effettuare un nuovo casting per il film.