Spazio Italiano: il teaser del documentario che racconta il contributo dell’Italia alla corsa allo spazio

Ecco il teaser di Spazio Italiano, documentario in cui Marco Spagnoli torna a raccontare il contributo dell'Italia alla grande epopea dell'esplorazione dello Spazio, e il suo futuro.

Dopo l'avventura di 'Luna Italiana', il documentario che nel cinquantenario dell'allunaggio raccontava la magnifica vicenda dell'italoamericano Rocco Petrone in una delle più grandi imprese umane, film premiato come Miglior documentario al Tsiolkovsky Space Fest, uno dei più importanti festival mondiali del settore, ecco Spazio Italiano - 60 anni alla scoperta dell'Universo: dal San Marco alla Space Economy, il nuovo film documentario diretto da Marco Spagnoli e scritto con Francesco Rea, racconta una storia lunga, avventurosa, ricca di protagonisti, e soprattutto decisiva più di quanto non sia noto.

Prodotto da Istituto Luce-Cinecittà con il Patrocinio di Agenzia Spaziale Italiana, MIC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Roma Capitale e con il sostegno di Thales Alenia Space, CIRA, Altec, Lucana Film Commission, Aeronautica Militare Italiana, il film si avvale della narrazione di due inediti appassionati come Ficarra & Picone.

Istituto Luce-Cinecittà rilascia oggi il teaser video del documentario, la cui uscita è prevista per l'estate 2021.

Ecco la sinossi di Spazio Italiano: È il 15 gennaio 1964, a bordo di uno Scout 4 dalla base statunitense di Wallaps Island in Virginia ha inizio l'avventura italiana nello spazio. Su quel vettore c'è infatti il primo satellite San Marco, nella sala di controllo a gestire le intere fasi del lancio c'è il team italiano che ha dato vita alla missione. L'Italia diviene così il terzo paese al mondo a mettere in orbita in piena autonomia un satellite, dopo USA e URSS. Lo spazio italiano viene dunque da lontano, ma soprattutto guarda lontano. Alla Luna e a Marte, ma anche allo spazio commerciale in orbita bassa, mettendo a frutto decenni di ricerca e sviluppo che hanno fatto del nostro paese uno dei pochi al mondo a possedere le capacità dell'intera filiera spaziale, dal vettore al satellite o struttura spaziale da mettere in orbita, sonda da inviare nello spazio profondo. Un'avventura italiana fatta di genio e intuizione, umanità e passione. Un'avventura da vedere e da vivere.