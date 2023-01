Spare, le diverse reazioni dei lettori al libro del principe Harry

Diverse sono le reazioni di chi ha letto Spare, l'autobiografia del principe Harry, al quale il Duca ha affidato importanti e scioccanti rivelazioni in merito alla sua vita a corte e prima del trasferimento in California con Meghan Markle e i loro due figli.

Il libro, Spare, uscito il 10 gennaio, ha scalato rapidamente le classifiche dei testi di saggistica nel Regno Unito. Pagine ricche di dettagli e avvenimenti mai menzionati, come i litigi tra i due principi e con re Carlo III, stanno facendo parlare di sé portando i lettori ad avere opinioni diverse in merito alla famiglia reale e alle figure di Meghan Markle e dello stesso principe Harry.

Spare, la lite tra Meghan Markle e Kate Middleton nel libro del principe Harry

Il The Guardian ha così chiesto ai lettori le loro opinioni sul libro scritto dal Duca, e sulla pubblicità che lo circonda. Molti hanno affermato che le loro opinioni sulla famiglia reale sono cambiate, mentre le posizioni di altri si sono rafforzate dopo quanto letto. Secondo altri lettori, quanto scritto era molto più "equilibrato" di come era stato descritto da alcuni media.

"Sono stata educata come monarchica e ho accettato il loro ruolo senza troppe domande. Ho rispettato la defunta regina e ammirato quello che vedevo come il suo senso del dovere e il servizio pubblico. Tuttavia, ora simpatizzo molto di più con Harry e considero il trattamento riservato a lui e Meghan da gran parte della stampa riprovevole. Ho trovato ripugnanti i commenti di Jeremy Clarkson - mi sono lamentato con Ipso" scrive una lettrice.

Un altro lettore, invece, dopo aver letto il libro, e in seguito alle dichiarazioni del principe, torna sulle sue precedenti posizioni e dichiara: "La mia visione della famiglia reale era negativa prima: non credo che il Regno Unito dovrebbe essere una monarchia. Prima della recente pubblicità ero in sintonia con Harry e Meghan, ma ora lo sono meno. Le sue osservazioni sull'Africa sono condiscendenti e non credo che il contribuente dovrebbe pagare per la sua sicurezza mentre vive negli Stati Uniti".

E ancora: "Mi dispiace per Meghan e anche per Camilla, penso che vengano ingiustamente accusate di aver distrutto la famiglia. Forse perché sono donne e "outsider". La monarchia sta diventando uno zimbello e non vedo come contribuisca a un'immagine positiva del Regno Unito".

"Le rivelazioni nel libro di Harry hanno umanizzato la famiglia reale", commenta un lettore, "dimostrando che anche quelli tra i più alti ranghi della società sono colpiti dal dramma familiare e dai problemi di salute mentale".

"Prima li vedevo perfetti e prestigiosi, ma ora che ci penso, sono solo una famiglia con problemi ordinari. Ne traiamo beneficio vedendo una rappresentazione più realistica".

"Sono un monarchico: preferirei mantenere il sistema ereditario con una polena reale piuttosto che seguire la strada del repubblicanesimo. Nonostante l'isteria della stampa, di re Carlo e della famiglia, ci si imbatte in termini decisamente migliori in questa narrazione di quelli che si potrebbero ottenere dai media in generale".

Non sono mancati i commenti sui social con immagini e reazioni positive nei confronti del principe Harry che, scrive un utente, "ha deciso di scrivere la sua storia".

C'è poi chi ha preso le difese del principe William: "I media e il resto del mondo sanno che William ha perso anche sua madre, Diana, quando aveva solo 15 anni? E che ha anche camminato dietro la sua bara? Perché dal modo in cui alcune persone parlano è come se il suo trauma personale non contasse".

Questi solo alcuni dei commenti che hanno accompagnato l'uscita di Spare, libro di memorie del principe Harry. E voi, cosa ne pensate di quanto scritto dal Duca e della pubblicità che sta aiutando a lanciare le sue pagine?