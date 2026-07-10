Spagna-Belgio: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

La Roja e i Diavoli Rossi si giocano l'accesso alle semifinali dei Mondiali 2026. Tutte le informazioni sulla sfida di Los Angeles: orario, probabili formazioni, diretta TV e streaming.

Mikel Oyarzabal
NOTIZIA di 10/07/2026

I quarti di finale dei Mondiali 2026 regalano una sfida di altissimo livello tra Spagna e Belgio, in programma questa sera, venerdì 10 luglio, allo Stadio di Los Angeles. Due delle nazionali più talentuose del torneo sono pronte a darsi battaglia per conquistare un posto tra le prime quattro squadre del mondo e sfidare in semifinale la Francia, già qualificata. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match: orario, probabili formazioni e dove seguirlo in diretta TV e streaming.

Ultime dai campi e probabili formazioni di Spagna-Belgio

La Spagna si presenta a questa sfida con un cammino quasi perfetto: la difesa guidata da Unai Simón non ha ancora concesso una singola rete in tutto il torneo, mentre il gioiello Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal (autore di 4 gol) promettono di scardinare la retroguardia avversaria dopo aver superato il Portogallo agli ottavi.

Dall'altra parte, il Belgio arriva con il morale a mille e una striscia di imbattibilità record prolungata fino a 18 partite complessive grazie al netto 4-1 rifilato ai padroni di casa degli Stati Uniti nel turno precedente, con un Romelu Lukaku apparso in forma smagliante. Probabili formazioni:

Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
  • Spagna (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams.
  • Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Mangala; Bakayoko, De Bruyne, Trossard; Lukaku.

Dove vedere in tv e in streaming la semifinale dei Mondiali 2026

Il calcio d'inizio al Los Angeles Stadium è previsto alle 21:00 ore italiane (le 12:00 ora locale). La sfida Spagna-Belgio sarà visibile in chiaro su Rai 1, telecronista Luca De Capitani. Commento tecnico di German Denis. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma con la telecronaca di Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini.

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Il programma dei quarti di finale

La sfida tra Spagna e Belgio è l'unico match in programma per la giornata di oggi, venerdì 10 luglio 2026. I quarti di finale sono cominciati ieri con la sfida tra Francia e Marocco, mentre si completeranno interamente domani con gli ultimi due accoppiamenti in tabellone.

  • Francia-Marocco (2-0)
  • Spagna-Belgio, venerdì 10 luglio;
  • Norvegia-Inghilterra, sabato 11 luglio (ore 23:00);
  • Argentina-Svizzera, sabato 11 luglio (ore 3:00).
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