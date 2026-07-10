Spagna-Belgio: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

La Roja e i Diavoli Rossi si giocano l'accesso alle semifinali dei Mondiali 2026. Tutte le informazioni sulla sfida di Los Angeles: orario, probabili formazioni, diretta TV e streaming.

I quarti di finale dei Mondiali 2026 regalano una sfida di altissimo livello tra Spagna e Belgio, in programma questa sera, venerdì 10 luglio, allo Stadio di Los Angeles. Due delle nazionali più talentuose del torneo sono pronte a darsi battaglia per conquistare un posto tra le prime quattro squadre del mondo e sfidare in semifinale la Francia, già qualificata. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match: orario, probabili formazioni e dove seguirlo in diretta TV e streaming.

Ultime dai campi e probabili formazioni di Spagna-Belgio

La Spagna si presenta a questa sfida con un cammino quasi perfetto: la difesa guidata da Unai Simón non ha ancora concesso una singola rete in tutto il torneo, mentre il gioiello Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal (autore di 4 gol) promettono di scardinare la retroguardia avversaria dopo aver superato il Portogallo agli ottavi.

Dall'altra parte, il Belgio arriva con il morale a mille e una striscia di imbattibilità record prolungata fino a 18 partite complessive grazie al netto 4-1 rifilato ai padroni di casa degli Stati Uniti nel turno precedente, con un Romelu Lukaku apparso in forma smagliante. Probabili formazioni:

Kevin De Bruyne

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams.

Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams. Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Mangala; Bakayoko, De Bruyne, Trossard; Lukaku.

Dove vedere in tv e in streaming la semifinale dei Mondiali 2026

Il calcio d'inizio al Los Angeles Stadium è previsto alle 21:00 ore italiane (le 12:00 ora locale). La sfida Spagna-Belgio sarà visibile in chiaro su Rai 1, telecronista Luca De Capitani. Commento tecnico di German Denis. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma con la telecronaca di Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini.

Il programma dei quarti di finale

La sfida tra Spagna e Belgio è l'unico match in programma per la giornata di oggi, venerdì 10 luglio 2026. I quarti di finale sono cominciati ieri con la sfida tra Francia e Marocco, mentre si completeranno interamente domani con gli ultimi due accoppiamenti in tabellone.