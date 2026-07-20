Spagna-Argentina fa il pieno di ascolti su Rai 1: la finale dei Mondiali travolge tutti

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina si trasforma in un autentico evento televisivo. L'ultimo atto della competizione mondiale conquista il pubblico di Rai 1 e domina la serata, confermando ancora una volta il grande richiamo delle sfide capaci di unire milioni di spettatori davanti allo schermo. La partita, attesa da settimane, non è stata soltanto una sfida sportiva ma un appuntamento televisivo completo, accompagnato dal pre-partita, dall'intervallo spettacolare e dalla lunga celebrazione finale con la consegna della Coppa alla nazionale spagnola.

La sfida tra Spagna e Argentina non lascia spazio alla concorrenza. Rai 1 punta tutto sull'evento mondiale e raccoglie il massimo interesse del pubblico con una serata interamente dedicata alla finale. Il confronto tra le due nazionali tiene alta l'attenzione fino all'ultimo minuto e regala una delle serate televisive più importanti dell'anno. Le altre reti sono state travolte dall'evento, con film e programmi di intrattenimento costretti a confrontarsi con il richiamo della Coppa del Mondo.

Ascolti tv 19 luglio 2026: la finale dei Mondiali travolge la concorrenza

Spagna-Argentina su Rai 1 tiene incollati davanti allo schermo 12.455.000 spettatori, pari al 67,9% di share, confermandosi l'evento televisivo dell'anno e lasciando alle altre reti soltanto le briciole. Nel dettaglio, il primo tempo è stato seguito da 12.061.000 spettatori con il 62,5%, il secondo tempo è salito a 12.675.000 con il 68,1%, mentre i supplementari hanno raggiunto 12.640.000 spettatori e un impressionante 74,9% di share. Ottimi numeri anche per l'half-time show, visto da 11.613.000 spettatori con il 60,5%.

Torres esulta dopo il goal vittoria

La programmazione delle altre reti è stata inevitabilmente penalizzata dall'evento sportivo. Su Canale 5 il film Racconto di una Notte si è fermato a 1.596.000 spettatori con il 9,2% di share, mentre Rai 2 con Amore e passione a Sylt ha raccolto 407.000 spettatori (2,1%).

Su Italia 1 Sotto il sole di Riccione ha interessato 319.000 spettatori (1,7%), Rai 3 con la replica di Che Ci Faccio Qui si è attestata a 338.000 spettatori (1,8%), mentre Rete 4 con Vi presento Joe Black ha totalizzato 273.000 spettatori (1,7%).

Più indietro La7 con La furia e il frastuono (208.000 spettatori, 1,3%), il Nove con Tel chi el Telùn (239.000 spettatori, 1,3%) e Tv8 con la replica di Italia's Got Talent (221.000 spettatori, 1,2%).

Anche nell'Access Prime Time la partita ha dominato la scena: il pre-partita su Rai 1 ha ottenuto 7.485.000 spettatori e il 46,2% di share. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha comunque difeso il proprio pubblico con 2.926.000 spettatori e il 15,7%, preceduta da Gira La Ruota della Fortuna che ha raccolto 2.467.000 spettatori (16%).

Rodri alza la Coppa

Trump protagonista (in negativo) alla premiazione: boom anche per la seconda serata

La serata vincente di Rai 1 è proseguita anche dopo il fischio finale. La premiazione della Spagna, caratterizzata anche dalla presenza di Donald Trump, che ha attirato l'attenzione, cercando di rimanere al centro della scena anche durante l'alzata della Coppa da parte della nazionale spagnola, ha contribuito al successo di Notti Mondiali.

Il programma dedicato al post-partita e alla cerimonia conclusiva è stato seguito da 4.735.000 spettatori, pari al 56,8% di share, chiudendo una giornata televisiva dominata in lungo e in largo dalla finale dei Mondiali 2026 e confermando il fortissimo richiamo dell'evento sportivo sul pubblico italiano.