South Park: la serie animata ottiene il rinnovo fino alla ventiseiesima stagione!

South Park ha ottenuto il rinnovo per tre stagioni: Comedy Central ha infatti deciso di proseguire la produzione della serie fino a quota 26 cicli di episodi.

La tv via cavo ha annunciato la notizia svelando di aver ordinato la produzione di trenta puntate inedite, sottolineando che è disposta a proseguire la storia di South Park fino a quando decideranno i creatori Trey Parker e Matt Stone.

Comedy Central, tramite il presidente dell'emittente Kent Alterman, ha dichiarato: "South Park è la comedy più grandiosa della storia della televisione, senza alcun paragone per quanto riguarda la sua forza satirica e la sua rilevanza culturale, e non c'è alcun segnale riguardante un possibile rallentamento. Se l'umanità sarà ancora intatta tra 1000 anni, gli storici considereranno Matt e Trey tra gli artisti più importanti della nostra epoca alla pari di The Beatles e The Muhammed Ali. Realizzeremo quante stagioni vorranno creare".

Nelle puntate della ventiduesima stagione gli autori avevano ideato una finta campagna ideata per chiedere che lo show fosse cancellato e Parker e Stone hanno scherzato dichiarando: "Apparentemente i nostri sforzi sono falliti. Per fortuna amiamo Comedy Central, Kent, e il nostro staff, quindi non vediamo l'ora di avere altre opportunità di cancellazione nei prossimi anni".