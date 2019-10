South Park 23: i nuovi episodi da stasera su Comedy Central!

Stasera su Comedy Central ritorna South Park con la 23esima stagione, con i primi due episodi del cartoon satirico di culto.

Lo show con protagonisti i bambini più trasgressivi della televisione sta per tornare con la nuova e inedita 23esima stagione a partire dalle 23.00 solo su Comedy Central, il canale di VIMNI dedicato all'intrattenimento e alla comicità presente su Sky al canale 128 e in streaming su Now Tv. Offensivo, controverso, brutale, politicamente scorretto, oltraggioso, volgare, disgustoso, inappropriato ma anche divertentissimo e irresistibile. South Park faceva il suo debutto in America il 13 agosto 1997 su Comedy Central e successivamente per la prima volta in Italia negli anni 2000.

South Park: un'immagine tratta dagli episodi della serie animata

Il primo episodio di questa inedita stagione - in onda giovedì 10 ottobre - si intitola Il Joker Messicano, a seguire il secondo episodio dal titolo Una band in Cina. Nel corso delle stagioni South Park ha preso di mira davvero tutti! Le guest star citate all'interno della serie sono oltre 300 e alcuni vip sono molto affezionati a South Park. Dal terrorismo islamico all'Aids, dalle polemiche su alcune religioni - soprattutto Scientology e i mormoni - alla derisione di certi stereotipi dello showbiz americano: memorabili le parodie di personaggi come Michael Jackson, Paris Hilton, Britney Spears o Donald Trump. George Clooney ha chiesto talmente tante volte di poter ricoprire un ruolo nella serie che la produzione gli ha assegnato il personaggio di Sparky, cane gay di Sten.

South Park: una scena tratta dall'episodio Titties and Dragons

Inoltre, forse non tutti sanno che South Park è uno degli show con la produzione più veloce di sempre. Fatto interamente in digitale, ogni episodio non richiede più di qualche giorno per essere completato, permettendo così di essere modificato in qualche punto anche poco prima della premiere televisiva. South Park nei suoi vent'anni di trasmissioni non si è mai tirato indietro dal toccare i nervi più scoperti dell'attualità e della cultura, in una particolarissima crociata contro il politicamente corretto e i vari tabù che caratterizzano la conversazione pubblica. Stan, Kyle, Kenny e Cartman sono pronti a stravolgere il vostro punto di vista con la nuova stagione in esclusiva su Comedy Central, canale 128 di SKY, ogni giovedì dal10 ottobre! Il buonismo ha le ore contate!