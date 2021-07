Stefania Orlando: “Ho rifiutato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 6"

Stefania Orlando ha rifiutato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 6: lo ha rivelato la stessa conduttrice nel corso di un'intervista al settimanale Oggi dove ha confermato la sua partecipazione a Tale e Quale Show.

Dopo il successo ottenuto al Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando si è dedicata alla musica pubblicando il disco 'Bandolero' e comparendo come opinionista nel programma di Rai1 La vita in diretta. Nell prossima stagione Stefania Orlando sarebbe potuta tornare al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista ma la conduttrice al settimanale Oggi ha rivelato di aver rifiutato l'offerta di Alfonso Signorini: "Sì il ruolo mi è stato offerto e ne sono stata lusingata. Ma sono stata in quella casa sei mesi, serve una pausa".

Stefania Orlando ha deciso di tornare in RAI ma come concorrente, infatti ha accettato di partecipare al programma di Carlo Conti, come ha confermato al settimanale: "Tale e Quale Show è una trasmissione che mi è sempre piaciuta tantissimo. Chi vi partecipa, non solo può esprimere il proprio talento canoro, deve anche entrare nel corpo e nella psicologia del personaggio che interpreta. Negli anni scorsi ho sostenuto molti provini e non sono stata presa, questa volta non sono stata nemmeno provinata".

Un ritorno a casa per Stefania che dalla RAI ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo: "Per me la Rai è come una seconda casa, una famiglia acquisita. Ho iniziato a lavorarci nel 1997, ci sono praticamente cresciuta. Mi sento protetta. Inoltre è un privilegio poter lavorare con grandi professionisti come Carlo Conti, con lui ci si sente al sicuro".

Sul piano personale Stefania Orlando e il marito stanno per prendere una decisione importante: "Abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia. Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a chi ne ha davvero bisogno. Ecco, questo è stato per me il vero miracolo del Grande Fratello e spero che la nostra famiglia possa allargarsi".