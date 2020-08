Sorelle, la terza puntata della serie tv con Anna Valle stasera su Rai1: anticipazioni

Stasera su Rai1, alle 21:25, torna la serie tv Sorelle con la terza puntata. Scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, con la regia di Cinzia TH Torrini, vede protagoniste Anna Valle e una meravigliosa Matera. Una dramedy dei sentimenti, una storia, variopinta e multigenere, che fonde le tonalità del melò, del rosa contemporaneo, con quelle del mistery e del giallo con venature paranormali.

Le anticipazioni ci portano a scoprire che Roberto non ha raccontato alla polizia che la notte della scomparsa di Elena aveva aspettato tutta la notte l'ex compagna di fronte alla sua abitazione di Matera. Venuta a galla la verità, i dubbi della polizia si concentrano su di lui e viene arrestato. Chiara, incredula e confusa, rifiuta d'istinto di difendere Roberto in tribunale. I piccoli Stella, Marco e Giulio sono sempre più scossi e infastiditi dalle continue chiacchiere dei concittadini. Nel frattempo la polizia segue a pista di un nuovo sospettato: Nicola Gambi, ex alunno ed ex amante di Elena, per la quale nutre un'ossessione morbosa. Segue di nascosto Chiara fino alle grotte di tufo dove le due sorelle giocavano da bambine...

Nel cast di Sorelle, oltre alla protagonista Anna Valle, anche Loretta Goggi, Ana Caterina Morariu, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo, Irene Ferri.