Sorelle per sempre stasera su Rai 1: trama e cast del film basato su una storia vera

Stasera su Rai 1 in prima serata, va in onda Sorelle per sempre: trama e cast del film basato su un'incredibile storia vera.

Stasera, 28 maggio, Rai 1, in prima serata, trasmette Sorelle per sempre, film per la televisione basato su una storia vera. La regia è di Andrea Porporati, la sceneggiatura è di Mauro Caporiccio e Andrea Porporati con la collaborazione di Maria Porporati e delle famiglie Alagna, Foderà, Paladino e Marino. Trama, cast, storia vera e trailer del lungometraggio.

Sorelle per sempre: Trama

Mazara del Vallo, primi anni 2000. Due famiglie che non si conoscono sono unite e sconvolte da una verità inaccettabile: le loro figlie, nate nello stesso ospedale, lo stesso giorno, alla stessa ora, sono state scambiate in culla. Per diversi anni, le due famiglie hanno cresciuto e amato la figlia dell'altra. Gli psicologi, la Giustizia minorile, il buon senso suggeriscono ai quattro genitori di mettere le cose a posto, ma non sarà facile per nessuno accettare la legge del sangue, contro la legge del cuore.

Sorelle per sempre: Storia Vera

Il film si ispira a una storia vera che riguarda Melissa Foderà e Caterina Alagna, due ragazze di Mazara del Vallo. Queste due giovani sono state scambiate accidentalmente in culla in ospedale il 1º gennaio 1998.

Per un periodo di tre anni, nessuno si accorse del fatto che le due neonate erano state scambiate a causa di un errore del personale ospedaliero. Successivamente, una maestra si rese conto che le due bambine, che frequentavano lo stesso asilo, non assomigliavano alle loro rispettive madri, ma piuttosto avevano una somiglianza "invertita". A quel punto, fu effettuato un test del DNA che confermò l'incredibile scambio avvenuto durante quella notte di Capodanno qualche anno prima.

Sorelle per sempre, Melissa Foderà e Caterina Alagna: "Guarderemo il film insieme"

Sorelle per sempre: Interpreti e personaggi