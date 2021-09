Sorelle per sempre, Melissa Foderà e Caterina Alagna: "Guarderemo il film insieme"

Scambiate in culla alla nascita, Melissa Foderà e Caterina Alagna guarderanno insieme Sorelle per sempre, il film che racconta la loro storia e che è in onda su Rai1.

Siamo a Mazara del Vallo, primi anni Duemila. Due famiglie che non si conoscono sono unite e sconvolte, all'improvviso, da una verità inaccettabile che distrugge ogni certezza: le loro figlie, nate nello stesso ospedale, lo stesso giorno, alla stessa ora, sono state scambiate in culla. Stasera, le famiglie di Caterina e Melissa guarderanno insieme Sorelle per sempre. Marinella Marino, mamma biologica di Caterina Foderà, ha dichiarato: "La fiction? La guarderemo tutti insieme a casa mia, con i fazzoletti in mano e senza guardarci in faccia per evitare pianti a dirotto".

A prestare il volto alle due mamme coraggiose nel film Sorelle per sempre, tratto da una storia vera e realizzato per la TV da Andrea Porporati, sono Donatella Finocchiaro e Anita Caprioli. Come riportato da La Gazzetta del Sud, Marinella Marino ha continuato: "Guardare la fiction sarà per noi come tornare indietro dopo avere vissuto un incubo: tu cresci un figlio, lo vedi muovere i primi passi, fai le notti per una febbre, lo allatti. Abbiamo scalato montagne coi tacchi a spillo".

Infine, relativamente alla scelta di raccontare soltanto adesso quanto accaduto nel 1998, la madre ha spiegato: "In questi venti anni più volte ci hanno cercato per raccontare la storia di Caterina e Melissa ma non ci sentivamo ancora pronte, lo scorso anno ci siamo guardate in faccia e abbiamo deciso di farlo. Il nostro è un esempio di vita, andiamo sempre avanti nonostante gli ostacoli della vita. Con l'amore vero si supera tutto".