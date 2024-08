I Soprano, il creatore David Chase riflette sull'eredità della serie nel trailer del documentario Wise Guy

25 anni dopo che un attacco di panico ha mandato il mafioso del New Jersey Tony Soprano (James Gandolfini) in psicoterapia ne I Soprano della HBO, in maniera molto simile il creatore della serie David Chase si siede sul lettino del dottor Melfi nel trailer del suo nuovo documentario in due parti Wise Guy: David Chase and The Sopranos.

Nel filmato, il regista premio Oscar Alex Gibney offre uno sguardo unico sulla psiche e sulla carriera di Chase, ripercorrendo l'iconica serie che ha vinto 21 Emmy e rimane una pietra miliare che ha fatto la storia della televisione.

In Wise Guy, che debutterà il 7 settembre su HBO e sarà trasmesso in streaming su Max, Gibney scava e analizza le origini de I Soprano, il processo creativo di Chase e le intime connessioni tra la sua vita e quella di molti dei suoi personaggi in una replica dell'ufficio del dottor Melfi.

Scrittori, produttori, dirigenti e membri del cast dei Soprano, tra cui Lorraine Bracco (la dottoressa Jennifer Melfi), Edie Falco (Carmela Soprano) e Michael Imperioli (Chris Moltisanti), si uniscono a Chase nel documentario per dargli man forte insieme a spezzoni dello show, ai primi video dei provini di molti membri del cast e a filmati dietro le quinte.

I Soprano, James Gandolfini si rifiutò di girare una scena di masturbazione, inizialmente

Con una certa franchezza nella sua auto-riflessione, Chase analizza le sfide della gestione di uno show di successo, le inevitabili "morti" di alcuni dei personaggi preferiti della serie e il suo rapporto di lavoro con il defunto James Gandolfini. Wise Guy entra nella stanza degli sceneggiatori, dall'ispirato episodio pilota al controverso episodio finale, dimostrando come uno show su un boss mafioso sia diventato una pietra miliare della cultura popolare.

Oltre alle interviste d'archivio con gli attori Nancy Marchand (Livia Soprano), Tony Sirico (Paulie Walnuts Gualtieri) e Gandolfini, Wise Guy presenta nuove interviste con lo sceneggiatore-produttore de I Soprano, Terence Winter; lo sceneggiatore-produttore Robin Green; lo sceneggiatore-produttore Frank Renzulli; Chris Albrecht, ex presidente e amministratore delegato della HBO; Carolyn Strauss, ex presidente della HBO Entertainment; il direttore della fotografia Alik Sakharov e l'attore Steven Van Zandt (Silvio Dante).